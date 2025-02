video suggerito

Come richiedere lo sconto di 113 euro sulle bollette della luce e chi può ottenerlo Entro il 30 giugno 2025 i clienti vulnerabili (over 75, disabili e chi si trova in condizioni di disagio economico e sociale) potranno accedere allo sconto di 113 euro sulla bolletta della luce tramite il passaggio al Servizio a Tutele Graduali. Vediamo come fare domanda.

A cura di Giulia Casula

Immagine di repertorio

Oltre 11 milioni di consumatori potranno accedere allo sconto di 113 euro sulla bolletta della luce. Si tratta dei clienti vulnerabili, cioè coloro che hanno più di 75 anni, chi è affetto da disabilità o chi si trova in condizioni di disagio economico. Questi avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere di essere forniti dal Servizio a Tutele Graduali (STG) predisposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la fine del mercato tutelato.

Sul proprio sito l'Arera ha pubblicato le modalità per ottenere lo sconto, che spetta agli 11,8 milioni di clienti vulnerabili. Di questi attualmente, 8,5 milioni hanno scelto un fornitore nel mercato libero, mentre 3,3 milioni si trovano sotto il regime di maggior tutela.

Come funziona il Servizio a Tutele Graduali e chi può ottenerlo

Il Servizio a Tutele Graduali consiste in un sistema temporaneo messo a disposizione dall'Arera per facilitare il passaggio dal mercato tutelato dell'elettricità a quello libero. L'offerta, gestita da operatori scelti tramite gare pubbliche, è partita lo scorso luglio ma l'accesso era escluso ai clienti vulnerabili.

Per loro erano previste due possibilità: scegliere la propria offerta nel mercato libero, oppure aderire al servizio di maggior tutela, con prezzi fissati dall'Arera e riservato specificatamente a questa categoria di persone. A dicembre però, il ddl Concorrenza ha allargato la platea dei consumatori che potevano usufruire del Servizio a Tutele Graduali anche ai vulnerabili.

Chi può richiedere lo sconto sulle bollette della luce

Ora quindi, potranno accedere al servizio che consente di risparmiare 113 euro all'anno sulle bollette della luce, anche le persone che rientrano in una di queste condizioni:

over 75;

disabili;

chi si trova in condizioni economiche svantaggiate (ad esempio percettori di bonus sociali)

chi ha un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

chi si trova ad abitare in una struttura di emergenza a causa di una calamità naturale.

Quando scade il passaggio al STG e come richiederlo

Il passaggio al Servizio a Tutele Graduali andrà fatto entro il 30 giugno 2025. Dopo i vulnerabili che vorranno usufruirne non potranno più richiederlo. Nelle prossime settimane i venditori saranno tenuti a pubblicare sui propri canali le istruzioni per fare domanda e i moduli di autocertificazione necessari per attestare lo stato di vulnerabilità (chi compie 75 anni entro il 30 giugno 2025, ad esempio, dovrà inserire la copia del proprio documento di identità).

Tutte le informazioni per fare richiesta dovranno essere rese disponibili dall'esercente attraverso canale telefonico, digitale e se presente anche tramite sportello fisico. Ad ogni modo, l'Arera ha attivato un motore di ricerca ad hoc per agevolare il passaggio al servizio di tutele graduali, in cui i clienti vulnerabili potranno inserire il proprio scoprire il fornitore di riferimento nel Comune in cui hanno l'utenza . Chi volesse ulteriori informazioni può anche contattare telefonicamente il numero verde 800166654 messo a disposizione dall'Autorità.