Come calcolare e ottenere l’ISEE 2022 online sul sito Inps: i documenti e la guida Il modello Isee 2022 aggiornato è essenziale per poter richiedere tutti i bonus spettanti nel corso dell’anno, tra cui l’atteso Assegno Unico. Per evitare lunghe file al Caf, è possibile richiederlo online sul sito INPS. Vediamo come fare.

A cura di Daniela Brucalossi

Il 2022 è ormai cominciato e, per poter richiedere i bonus e le agevolazioni previste per il nuovo anno, è necessario aggiornare il proprio modello Isee. A questo scopo, è possibile evitare le lunghe file e le attese ai Caf richiedendo l'Isee 2022 online sul sito INPS. Per farlo è sufficiente accedere al sistema con le proprie credenziali Spid o con la carta d'identità elettronica, entrare nella sezione “Isee precompilato” e procedere alla richiesta. Per farlo bisogna innanzitutto inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questa sarà completa di alcuni dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS, mentre altri dovranno essere compilati dal contribuente. Una volta inviata la DSU e ricevuta la conferma dell'avvenuta elaborazione, è possibile scaricare il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivale ntedirettamente dal sito INPS. Ma vediamo nel dettaglio come eseguire tutti questi passaggi.

Come ottenere l'Isee 2022 online sul sito INPS

Se si è percettori di misure di sostegno come il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza o l’assegno unico è necessario presentare l'Isee 2022 entro fine gennaio per non perdere il diritto all'agevolazione. In generale, il modello Isee aggiornato è essenziale per poter richiedere tutti i bonus spettanti nel corso dell'anno. Ecco i passaggi per ottenere l'Isee 2022:

in primo luogo, bisogna accedere al portale INPS con le proprie credenziali Spid o con la carta d'identità elettronica, entrare nella sezione “ Isee precompilato ”;

“ ”; si devono quindi controllare i dati già inseriti nella DSU: i patrimoni mobiliari, i patrimoni immobiliari, i redditi ai fini Irpef e gli eventuali trattamenti erogati dall'INPS;

successivamente, è necessario inserire i dati mancanti: la composizione del nucleo familiare, i dati non disponibili negli archivi di INPS e Agenzia delle Entrate e la delega per ogni componente maggiorenne

a questo punto si può inviare la dichiarazione;

dopo la verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'INPS conunicherà lo stato della DSU nella sezione personale del sito. Se essa risulta sospesa, bisogna ricompilare i dati errati e inviarla di nuovo. Se, invece, risulta elaborata si può accettare e andare a scaricare il proprio Isee

I documenti necessari per ottenere l'Isee 2022 online

La compilazione dell'Isee 2022 online presenta alcuni vantaggi. Innanzitutto non è necessario esaminare tutti i documenti patrimoniali e reddituali e, in secondo luogo, è possibile evitare eventuali segnalazioni per omissioni e difformità. Nella sezione del portale “Isee precompilato" alla voce "Come fare?", l'Istituto ha messo a disposizione diversi tutorial che guidano passo per passo all'acquisizione del documento.