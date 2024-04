video suggerito

Chi sono i più ricchi d'Italia per Forbes: Giovanni Ferrero avanti ad Andrea Pignataro e Giorgio Armani Giovanni Ferrero è il più ricco d'Italia secondo l'ultima classica realizzata da Forbes. Al secondo posto Andrea Pignataro, chiude il podio Giorgio Armani. La prima donna è Massimiliana Landini Aleotti, al sesto posto. Bernard Arnault, il patron di Lvmh, è in cima alla classifica mondiale dei paperoni.

A cura di Ida Artiaco

Da sinistra: Giovanni Ferrero e Andrea Pignataro.

È Giovanni Ferrero il più ricco d'Italia. È quanto emerge dall'ultima classifica Forbes sui paperoni mondiali. L’imprenditore piemontese dei dolci, a capo della famosa Ferrero, ha un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari ed è la 26esima persona più ricca del mondo e la quarta in tutta Europa. Seguono al secondo posto il bolognese Andrea Pignataro, il fondatore di Ion Group, e al terzo posto il re della moda, Giorgio Armani. Ma procediamo con ordine.

Bernard Arnault è l'uomo più ricco del mondo

A livello mondiale, i super ricchi sono ad oggi 2.871, cioè 141 in più rispetto al 2023, e il loro patrimonio vale 14.200 miliardi di dollari, ovvero 2mila in più dell'anno scorso. In cima alla classifica dei super miliardari c'è Bernard Arnault, il patron di Lvmh, con i suoi 233 miliardi di dollari. Al secondo posto c'è Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX con 195 miliardi, mentre Jeff Bezos, proprietario e presidente del gruppo Amazon, è terzo con 194 miliardi. In quarta posizione troviamo il papà di Facebook, Mark Zuckerberg, a 177 miliardi.

Gli Stati Uniti sono, ancora una volta, il Paese con il maggior numero di cittadini miliardari (813) per un valore complessivo di 5.700 miliardi di dollari. Uno degli ingressi che ha fatto più notizia è quello della popstar americana Taylor Swift, prima musicista a entrare in graduatoria grazie ai soli guadagni della sua produzione musicale e dei suoi concerti: 1,1 miliardi di dollari il suo patrimonio.

La popstar Taylor Swift.

La classifica dei paperoni in Italia secondo Forbes

Come abbiamo visto, il primo degli italiani che compare nella classifica dei paperoni mondiali al 26esimo posto è Giovanni Ferrero. È la quarta persona più ricca d’Europa, dopo che il suo gruppo, leader nella produzione dolciaria, ha chiuso l’esercizio 2022/23 con un record di ricavi per un totale di 17 miliardi di euro.

Segue al secondo posto Andrea Pignataro, ex trader di Salomon Brothers. Negli ultimi 20 anni, con il suo gruppo ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie, senza portarne in Borsa nemmeno una. Entra in classifica per la prima volta quest’anno ed è in assoluto il più ricco tra i 265 nuovi miliardari del 2024. Chiude il podio italiano Giorgio Armani, che ha un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari.

Massimiliana Landini Aleotti.

Immediatamente dopo, al quarto posto un'altra new entry, Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, l’azienda che ha creato una delle principali stablecoin al mondo, e poi ancora Piero Ferrari (8,6 miliardi), che possiede circa il 10% della casa automobilistica fondata dal padre, Enzo. Al sesto posto, con 7,6 miliardi, c’è la prima donna, Massimiliana Landini Aleotti, che assieme ai figli ha ereditato l’azienda farmaceutica Menarini dal marito, Alberto Aleotti.

Patrizio Bertelli e la moglie Miuccia Prada conquistano l’ottavo posto, con 5,6 miliardi di dollari. Un altro pari merito completa le prime dieci posizioni: quello tra i fratelli Gianfelice e Mario Rocca, eredi di Techint, la multinazionale fondata dal nonno, che spazia dall’impiantistica alla siderurgia, dall’ingegneria alla sanità.