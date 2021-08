Cartelle esattoriali e pace fiscale: tutte le scadenze da ricordare Le scadenze della pace fiscale si avvcinano. Il 9 agosto è l’ultimo giorno utile per pagare le prime rate del 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza a febbraio e marzo dello scorso anno e la cui riscossione era stata bloccata a causa dell’emergenza Covid. Nel caso in cui i versamenti dovessero essere effettuati oltre le date stabilite o con importi solo parziali, il contribuente perderebbe i benefici della definizione agevolata. Vediamo tutte le scadenze dei prossimi mesi.

A cura di Daniela Brucalossi

Il prossimo 9 agosto è l'ultimo giorno utile per pagare le prime rate del 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo dello scorso anno e la cui riscossione era stata bloccata a causa dell'emergenza Covid. La sanatoria riguarda tutte quelle cartelle fino 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni). L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che coloro che hanno aderito al programma agevolato e non vogliono perderne i benefici avranno la possibilità di diluire in quattro mesi (da agosto a novembre) il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020. Nel caso in cui i versamenti dovessero essere effettuati oltre le scadenze stabilite o con importi solo parziali, il contribuente perderebbe i benefici della definizione agevolata e la somma versata verrebbe considerata come un acconto della cifra dovuta. Ma vediamo, oltre alla data del 9 agosto, quali sono le altre scadenze da tenere a mente: