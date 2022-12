Caro bollette, il prezzo dell’elettricità in calo del 19,5% nei primi tre mesi del 2023 Tra le cause, il crollo del 60% il prezzo del gas e gli interventi del governo. Eppure il costo della bolletta della luce per la famiglia tipa resta comunque alto. Arera: “Emergenza non è finita”.

Finalmente buone notizie per la bolletta della luce del primo trimestre 2023. A partire da gennaio e fino al 31 marzo, le tariffe scenderanno del 19,5%. Lo rende noto con un comunicato l'Arera, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati tutelati.

Un risultato ottenuto grazie al calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici e agli interventi del governo sulle bollette contenuti nella legge Bilancio. Il prezzo che le famiglie ancora sotto tutela pagheranno dal 1° gennaio sarà quindi pari a 53,11 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Perché la spesa è diminuita

A spingere verso il basso il prezzo della bolletta energetica sono stati più fattori. In particolare negli ultimi tre mesi è crollato del 60% il prezzo medio del gas naturale, il combustibile in Italia che copre per oltre il 60 per cento la domanda di energia.

A questo si sono poi aggiunti i riverberi positivi degli interventi predisposti dal governo con la manovra per azzerare gli oneri di sistema (incentivi a imprese e sussidi alle rinnovabili) a tutti i clienti elettrici fino a 16,5 kilowatt di potenza), confermando anche il potenziamento del bonus sociale con l’innalzamento dell’asticella Isee da 12mila a 15mila euro.

Inoltre, nelle bolletta della luce dal prossimo trimestre non saranno più presenti gli "oneri nucleari" (il contributo per la dismissione delle centrali e il deposito delle scorie), passati alla fiscalità generale.

Arera, emergenza non finita

Eppure il presidente di Arera, Stefano Besseghini ha voluto ricordare come, nonostante il calo del prossimo trimestre, sia molto presto per dire che l'emergenza è finita: "I mercati sono caratterizzati ancora da una marcata volatilità, la stagionalità inciderà sulle variazioni dei prezzi del gas e i valori assoluti rimangono ancora straordinariamente alti".

Il costo della bolletta della luce resta alto

Va comunque sottolineato come il calo di quasi 20 punti percentuali compensi solo in minima parte gli aumenti del trimestre precedente, quando le tariffe della luce erano rincarate del 59%. a spesa per la bolletta elettrica della famiglia tipo nel cosiddetto anno scorrevole (compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023) resta comunque su livelli molto alti: l’esborso sarà di circa 1.374 euro, +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2021- 31 marzo 2022).