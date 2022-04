Bonus vacanze 2022, tutte le agevolazioni Inps: come fare domanda e quando scadono L’Inps ha aperto quattro bandi dedicati a particolari categorie di cittadini per usufruire di contribuiti dedicati alle vacanze e allo studio: il bonus può arrivare fino a 2mila euro.

A cura di Giacomo Andreoli

Anche quest'anno è possibile usufruire di alcuni bonus erogati dall'Inps per le vacanze estive. Non si tratta delle stesse agevolazioni previste dal bonus vacanze da 500 euro, istituito dal Decreto Rilancio nel 2020, ma di contributi per soggiorni di relax e studio per diverse categorie di cittadini. Si tratta di quattro bandi: “Estate INPSieme Senior 2022”, “Estate Inpsieme Italia 2022”, Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022” e "Soggiorni Estivi 2022 presso le Case del Maestro". Il primo è scaduto lo scorso 15 aprile, quindi non è più possibile partecipare, mentre gli altri due sono ancora attivi. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono, a chi spettano, come chiederli ed entro quando.

Bonus vacanze per i pensionati, contributi fino a 1.400 euro

Il primo bando, "Estate INPSieme Senior 2022", è rivolto ai pensionati, oltre che ai loro coniugi e ai loro figli disabili. Devono appartenere alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici oppure alla Gestione Fondo Ipost. Per tutti ci sono a disposizione 3.850 contributi, totali o parziali, da usare per soggiorni estivi di 8 o 15 giorni. Le vacanze si possono fare in località di mare, montagna, termali o culturali, ma sempre nel territorio italiano. Il soggiorno deve essere tra giugno e ottobre, con il rientro fissato entro il 1° novembre 2022.

Ciascun contributo erogato può arrivare a 1400 euro per i soggiorni di 15 giorni (con 14 notti) e 800 per quelli di una settimana (con sette notti). Le domande, però, potevano essere inviate telematicamente tramite l'apposito portale dell'Inps entro le ore 12 dello scorso 15 aprile. Per farlo era necessario presentare l'Isee del nucleo familiare e proprio in base a questo indice viene definita e pubblicata entro il 18 maggio la graduatoria, con questi importi previsti:

L’Istituto di previdenza procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il giorno 14 giugno, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o tramite sms.

Estate Inpsieme Italia 2022, a chi spetta e come fare domanda

Il secondo bando è "Estate Inpsieme Italia 2022" ed è dedicato a studenti e studentesse che sono figli (o orfani) di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione. Riguarda gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se disabili, o invalidi civili al 100%. Si offre un contributo per soggiorni in Italia, durante la stagione estiva, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022.

l’Istituto riconosce in tutto 12.020 contributi, con importo massimo di 600 euro per il soggiorno di otto giorni (sette notti) o 1000 euro per una vacanza di 15 giorni (14 notti). Anche in questo caso verrà stilata una graduatoria in base all'Isee. Verrà pubblicata entro il 20 maggio e gli importi avranno le stesse percentuali del bando dedicato ai pensionati.

La domanda può essere inviata entro le ore 12,00 del 22 aprile. Prima di procedere alla compilazione della domanda tramite la piattaforma web dell'Istituto, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” della prestazione. Se non si è iscritti bisogna compilare ed inviare l'apposito modulo presente sul sito dell'Inps. Si può fare domanda anche: tramite contact center al 803 164 (gratuito da telefono fisso) o al 06 164 164 da cellulare; rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto. L'Inps procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro giugno.

Il contributo dell'Inps per le vacanze all'estero

C'è poi “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022”, che è rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. In palio dei contributi per soggiorni di studio all’estero e vacanze tematiche in Italia, durante la stagione estiva 2022, nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022.

L'Inps riconosce 20.348 contributi, con importo massimo di 2.000 euro. Le domande possono essere inviate fino alle 12 del 22 aprile, con la graduatoria che verrà pubblicata entro il 20 maggio. Per inviare la richiesta bisogna entrare sempre nel portale web dell'Inps. Gli importi dipendono dall'Isee secondo lo stesso schema degli altri due bandi. Si può fare domanda anche: tramite contact center al 803 164 (gratuito da telefono fisso) o al 06 164 164 da cellulare; rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto. L'Inps procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro giugno.

Il bonus vacanze per insegnanti e dirigenti scolastici

Infine c'è il bando di concorso per i "Soggiorni estivi 2022 presso le Case del Maestro", rivolto a insegnanti e presidi. Possono partecipare: gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione; i loro coniugi e familiari conviventi, i vedovi e gli orfani minorenni di un iscritto deceduto. Le vacanze si possono svolgere dal 25 giugno al 17 settembre 2022 e la domanda va trasmessa entro le 12 del 2 maggio 2022. Si può fare richiesta sul sito dell'Inps oppure: tramite contact center al 803 164 (gratuito da telefono fisso) o al 06 164 164 da cellulare; rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto. Bisogna presentare l'Isee, da cui dipende la somma versata come contributo. Questi gli importi:

Ci potranno essere eventuali scorrimenti nella graduatoria, ma in questo caso senza una data di scadenza specifica.