Bonus bici, bus e monopattini, come fare domanda per lo sconto fino a 750 euro senza Isee Sarà finalmente disponibile a partire dal prossimo 13 aprile il nuovo bonus bici, bus e monopattini: lo sconto arriva fino a 750 euro, ma si deve aver rottamato un’auto.

A cura di Giacomo Andreoli

Il nuovo bonus bici, bus e monopattini sarà finalmente disponibile dal prossimo 13 aprile. Si tratta di uno sconto fino a 750 euro per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni (precisamente con rilascio di CO2 compreso tra 0 e 110 g/km), per chi ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1 (le auto per il trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente). Il periodo di riferimento, però, è sempre quello previsto dal primo stanziamento dell'allora governo Conte II con il decreto Rilancio: dal 1° agosto al 31 dicembre 2020

Lo sconto copre biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, e-bike, monopattini elettrici, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. Il limite complessivo di spesa è di 5 milioni, che corrisponde alla somma delle risorse stanziate per il 2020. Per usufruire del contributo, chiamato "bonus mobilità", bisogna comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal prossimo 13 aprile fino al 13 maggio, le spese sostenute e il credito di imposta richiesto.

Per farlo bisogna inviare l'apposito modello di domanda compilato, usando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia o facendosi aiutare dal commercialista. Entro cinque giorni dalla richiesta verrà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'Istituto, oppure il rigetto. L'istanza inviata ora sostituisce quelle eventualmente trasmesse in precedenza.

Lo sconto si fruisce sotto forma di credito d'imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi, a ridurre le imposte dovute, entro il periodo d'imposta 2022. Al massimo 10 giorni dopo la scadenza del termine di presentazione dell’istanza viene resa nota la percentuale di credito d’imposta che spetta a ciascun soggetto che ha fatto la richiesta, sulla base di tutte le domande ricevute e sempre tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni.