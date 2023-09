Bolletta del gas in aumento, quanto hanno spesa le famiglie nell’ultimo anno Ad agosto 2023 la bolletta del gas è salita del 2,3% rispetto a luglio, per chi è in regime di tutela. Negli ultimi dodici mesi la famiglia tipo in Italia ha speso circa 1.472 euro solo per il gas.

A cura di Luca Pons

Nell'ultimo anno, da settembre 2022 ad agosto 2023, in Italia la famiglia tipo che si trova in regime di tutela ha speso 1.472 euro per pagare le bollette del gas. Questo è il dato diffuso da Arera, l'agenzia che si occupa di reti ed energia, nel suo bollettino mensile.

Per "famiglia tipo" si intende un nucleo familiare che consuma ogni anno 1.400 metri cubi di gas. La cifra relativa all'ultimo anno (1.472 euro, ovvero circa 123 euro al mese) è più bassa del 12,1% rispetto a quanto le famiglie avevano pagato nell'anno precedente, da settembre 2021 ad agosto 2022. Questo perché il periodo tra la fine del 2021 e soprattutto l'inizio 2022 è stato segnato da un fortissimo aumento dei prezzi del gas, aiutato anche dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nei mesi successivi, tra fine 2022 e inizio 2023, il prezzo invece è andato lentamente scendendo.

Ad agosto 2023, però, le tariffe del gas tornano a salire. Arera infatti ha comunicato che nello scorso mese la bolletta del gas per chi si trova in regime di tutela (un regime che presto sparirà) è salita del 2,3% rispetto a luglio. Ad agosto, infatti, la quotazione del gas sul mercato all'ingrosso italiano è salita, così che il prezzo del gas è pari a 33,21 euro al Megawattora.

L'incremento in bolletta è pienamente attribuibile al fatto che è aumentato il prezzo del gas. Le altre voci in bolletta non cambiano: gli oneri di sistema restano azzerati, mentre l'Iva rimane alla quota ridotta del 5%, ancora fino a fine settembre, quando scadranno i vari bonus bollette attualmente in vigore.

A contestare il nuovo aumento è intervenuta la Coldiretti, associazione che rappresenta gli interessi del settore dell'agricoltura. La live salita delle bollette "pesa su imprese e famiglie costrette a fare i conti con i pesanti effetti dell'inflazione sui consumi", ha detto l'associazione con una nota. "Una preoccupante inversione di tendenza con la spesa energetica che ha un doppio effetto negativo, perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare".

L'aumento del costo del gas arriva quando si avvicinano "i mesi più freddi in cui più elevati sono i consumi e di conseguenza gli impatti economici", ha sottolineato Coldiretti. "Il costo dell'energia si riflette in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione".