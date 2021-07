L’aumento delle quotazioni delle materie prime e la crescita dei prezzi dei permessi di emissione di Co2 comporta un incremento per le bollette di luce e gas. Il dato finale è del 9,9% in più per l’elettricità e del 15,3% in più per il gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela. L’aumento, spiega l’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sarebbe dovuto essere di circa il 20%, ma è stato ridotto in seguito all’intervento del governo per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. L’esecutivo ha stanziato con il decreto approvato in Cdm ieri 1,2 miliardi per la riduzione degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre.

Bollette, nell'anno aumenta luce e scende gas

L’Arera ha quindi ridimensionato gli oneri generali per il periodo che va da luglio a settembre. Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, spiega: “Nell’ambito della leale collaborazione istituzionale abbiamo supportato tecnicamente la scelta di intervento del governo. Senza il decreto l’aumento delle bollette sarebbe stato molto più pesante”. Gli aumenti delle bollette, come accennato, dipendono dalla forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche: i prezzi europei del gas, per esempio, sono cresciuti di oltre il 30% nel secondo trimestre del 2021. La spesa per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (tra 1 ottobre 2020 e 30 settembre 2021) sarà di circa 559 euro per l’elettricità, con un aumento del 12% rispetto agli stessi 12 mesi dell’anno precedente, con un incremento di circa 62 euro su base annua. Per il gas la bolletta sarà di circa 993 euro, con una variazione del -1,3% rispetto all’anno precedente: circa 13 euro in meno.

Da luglio bonus sociale automatico in bolletta

Altra novità annunciata da Arera riguarda il bonus sociale: da luglio è definitivamente attivo l’automatismo che consente alle famiglie in stato disagiato economico di vedersi accreditare, automaticamente in bolletta, il bonus sociale per lo sconto sulle tariffe di elettricità e gas. Il bonus comprenderà le agevolazioni già conteggiate dall’inizio dell’anno. Lo sconto spetta ai nuclei con Isee non superiore a 8.265 euro, che possono diventare 20mila se si hanno più di tre figli. Non servirà quindi più presentare domanda per ottenere lo sconto il bolletta, che diventa invece automatico. Le agevolazioni, grazie al nuovo meccanismo, saranno garantite per oltre 3 milioni di famiglie: due terzi di queste in passato non presentavano domanda.