Nel 2006 era stata costretta a dire addio al alla sua bambina morta di polmonite. Poi, nove mesi dopo, ha perso un altro figlio per insufficienza cardiaca. Ma la sorte non aveva ancora finito di giocare coi suoi sentimenti. Nei giorni scorsi, Queenie Withers, 41 anni, neozelandese, si è vista strappare un altro dei suoi ragazzi: Whetu Peke, aveva solo 16 anni quando lo scorso mese ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto, che l'ha colto di sorpresa alle spalle, mentre camminava verso casa insieme al fratellino, Zodiac, a sud di Auckland. “Sto cercando di perdonare” l'autista che gli ha portato via il suo terzo figlio, ma già perderne due in precedenza è stato "davvero molto difficile" e questo nuovo lutto è "insopportabile" ha detto all’NZ Herald. “Seppellire il tuo bambino è la cosa peggiore di sempre. Avevo già il cuore spezzato, ora è davvero distrutto” ha ammesso Queenie. Secondo quanto ricostruito, Whetu e il fratello aveva seguito il consiglio di un contadino di prendere una scorciatoia ed evitare il traffico eccessivo per arrivare prima a casa.

L'incidente è avvenuto a pochi metri da casa, tanto che sua madre ha intuito che qualcosa fuori non andava mentre si trovava nel salone interno. “Pensavo fosse un trattore che aveva fatto un incidente” ricorda. Ma quando Zodiac è stato portato sotto choc a casa da alcuni amici di famiglia, ha cominciato a tremare. Si è precipitata fuori e ha trovato il corpo di suo figlio, moribondo, dall'altra parte della strada. Per il 16enne era già troppo tardi. L'autopsia ha mostrato che l'adolescente è morto per un trauma cranico ma aveva anche le gambe rotte, le costole incrinate e il fegato spappolato. Zodiac ricorda di aver visto il corpo di suo fratello “volare in aria”, ha detto la signora Withers. Whetu avrebbe allontanato il fratello minore dopo essersi accorto all’ultimo istante dell'auto che si dirigeva verso di loro. "Un fratello ha salvato un altro fratello. Ne avrei potuto seppellire due quella notte” disse la 41enne. Whetu è stato sepolto accanto al fratello e alla sorella più giovani in un cimitero non lontano da casa.