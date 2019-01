📣Por favor ayúdennos para continuar la búsqueda pidan por todos los medios de comunicación que no cancelen la búsqueda que no lo dejen de buscar a Emiliano Sala hay una familia detrás // 📣Veuillez nous aider à continuer la recherche demander tous les moyens de communication qui n'annulent pas la recherche qui n'arrêtent pas de chercher Emiliano Sala il y a une famille derrière //📣 Please, help us to continue with the search, request all means of communication that do not cancel the search that does not prevent you from looking for Emiliano Sala as there is a family behind.

A post shared by 𝓑𝓮𝓻𝓮𝓷𝓲𝓬𝓮 🐚🌸 (@bereniceschkair) on Jan 24, 2019 at 7:53am PST