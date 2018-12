Tragedia nella mattinata di martedì a Villasor, nel Medio Campidano, in Sardegna. Un bimbo di appena un anno è morto soffocato forse a causa di un boccone mentre era con la mamma all'interno dei locali di un centro di accoglienza per migranti. La vittima infatti è un bimbo immigrato che era ospite da qualche tempo di una struttura di accoglienza locale insieme al genitore, una donna originaria del Mali, dopo essere sbarcati in Italia. Sarebbe stata proprio la madre a lanciare un disperato grido di aiuto dopo essersi accorta che il piccolo stava male e non respirava più, pare dopo aver ingoiato qualcosa. Immediati i soccorsi per cercare di liberargli le vie aeree ma si è rivelato tutto inutile.

Il personale del 118 ha provato a rianimarlo per due ore ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari del 118 giunti in ambulanza, per prestare aiuto al bimbo è stato allertato anche l'elisoccorso che è atterrato in un delle vie principale del paese sardo pronto a trasportarlo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Un trasferimento che purtroppo non è mai avvenuto perché i medici alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne la morte sul posto tra lo strazio della madre, incredula e sotto choc per l'accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo potrebbe essere rimasto soffocato dopo aver ingerito un boccone mentre stava mangiando.