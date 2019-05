Terribile e fatale incidente nelle scorse ore lungo le spiagge di Marsala, in provincia di Trapani. Un turista ha perso la vita domenica mentre era impegnato a praticare kitesurf sulla nota spiaggia dello Stagnone, luogo naturale che attira tantissimi appassionati di questo sport perché molto adatto a questa attività che consiste nel planare con una vela sull'acqua sfruttando il vento con un'ala nota come ‘kite'. La vittima è un turista straniero di cittadinanza tedesca di circa 40 anni, arrivato in Sicilia con degli amici. Drammatica la sequenza fatale a cui hanno assistito impotenti gli amici dell'uomo, giunti sul posto per praticare la stessa attività. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, infatti, la vittima che si stava preparando per entrare in acqua, sarebbe stata sbalzata via improvvisamente da una violenta e inattesa folata di vento andandosi a schiantare sfortunatamente contro un'auto parcheggiata poco lontano dalla spiaggia.

Un impatto violentissimo contro il parabrezza della vettura che non ha lasciato scampo al turista tedesco. Per lui inutili i successivi soccorsi medici del 118 allertati dai presenti. All'arrivo sul luogo dell'incidente i sanitari hanno tentato di rianimarlo ma alla fine hanno dovuto arrendersi e dichiarane il decesso sul posto. Sul luogo della tragedia anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo e gli agenti della polizia di stato di Mazara del Vallo, ora incaricati di ricostruire la dinamica dei fatti. Dai primi accertamenti effettuati in base alle testimonianze di alcuni presenti, pare che l'uomo si trovasse in una zona libera e non era con nessun gruppo-scuola di kitesurf presente sul litorale. Del fatto è stata informata anche l'autorità giudiziaria ma probabilmente la salma della vittima verrà restituita ai familiari in breve tempo senza autopsia.