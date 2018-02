Dramma a Firenze, dove stamani un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto dagli agenti di polizia che si erano presentati nell'abitazione dove risiedeva il fratello, 53enne, per notificargli uno sfratto. L'uomo si sarebbe suicidato impiccandosi con una corda. La tragedia in via Mattioli, al Poggetto, nella zona di Rifredi nella zona Nord-Ovest del capoluogo toscano. Sempre in base a quanto spiegato dalla polizia, si tratta del primo accesso dell'ufficiale giudiziario con forza pubblica. Al loro arrivo gli agenti del commissariato di Rifredi hanno suonato il campanello e bussato ripetutamente alla porta, senza ottenere risposta. Di qui la decisione di entrare sfondando la porta. Una volta dentro hanno trovato il corpo ormai senza vita dell'uomo, che, dopo le prime verifiche, sembra essere il fratello dell'uomo a cui l'ufifciale giudiziario avrebbe dovuto notificare la misura. Nella casa non sarebbero stati trovati biglietti.