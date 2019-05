C'è almeno una buona notizia nella tragica vicenda di Borgonovo, in provincia di Piacenza, dove una donna di 45 anni, Damia El Assali, è stata trovata morta nella mattinata di mercoledì 8 maggio nella sua abitazione con profondi tagli alla gola. I figli della donna di origine marocchina infatti sono stati rintracciati nella serata di mercoledì e sono sani e salvi. I due piccoli di 2 e 5 anni erano in Veneto col padre, scomparso insieme a loro poco prima del ritrovamento del cadavere della donna. Per ore si è temuto per la loro sorte visto che l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti e che la donna sia stata vittima di un omicidio. I tre sono stati rintracciati in Veneto mentre erano in viaggio e sono stati fermati su un'area di servizio dell'autostrada A4 a Calstorta, nel territorio del comune di Cessalto, in provincia di Treviso, dove si erano fermati per una sosta.

La vettura su cui viaggiava l'uomo infatti era stata segnalata dagli inquirenti a tutte le forze dell'ordine e grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Piacenza e la Polizia stradale è stato possibile individuarla e seguirla e infine è stato possibile rintracciarla nell'area di servizio. Il marito della vittima, anche lui cittadino marocchino non ha opposto alcuna resistenza ma non avrebbe detto nulla in merito alla morte della moglie. Ora è a disposizione degli inquirenti piacentini che lo sentiranno a breve per accertare la sua posizione in merito al decesso della moglie e ad eventuali sue responsabilità. Soprattutto dovrà chiarire i suoi spostamenti e l'allontanamento insieme ai figli piccoli

Dovrà essere lui infatti a chiarite il giallo della 45enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il decesso potrebbe essere avvenuto molto prima del ritrovamento del cadavere. La donna, che lavorava alla vicina Vetreria di Borgonovo, infatti mancava dal lavoro da qualche giorno. A dare l'allarme sembra che siano stati proprio il datore di lavoro e alcune colleghe preoccupate dopo aver raccolto una sua confidenza in cui diceva di essere preoccupata.