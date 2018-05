Operazione molto delicata e particolare quella compiuta nella mattinata di martedì dai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, a Genova. Per aiutare una donna bloccata in casa dal suo peso e dalla sua mole, infatti, i pompieri hanno dovuto mettere in azione la loro autoscala, usata come una gru, portando giù la signora dal terzo piano attraverso una porta finestra e l'ausilio di una barella speciale usata per il soccorso di persone intrappolate e ferite, legata all'autoscala. Un pompiere quindi si è legato alla barella con la signora a bordo e insieme sono stati calati lentamente in strada dal carro gru. Qui la donna è stata affidata alle cure dei sanitari di un'ambulanza che l'hanno portata in ospedale.

L'intervento degli operatori infatti è stato necessario perché la signora, che ha 82 anni, aveva bisogno di andare in ospedale per alcuni accertamenti clinici ma pesa circa 180 kg e quindi non riesce a usare le scale e fatica anche ad entrare nell'ascensore del palazzo dove abita a Sestri Ponente, nel ponente di Genova. I Vigili del fuoco sono stati allertati dagli stessi operatori del 118 e, dopo aver constatato la situazione, hanno deciso di intervenire con l'autoscala e procedere con l'evacuazione dall'alto. "L'operazione ha così permesso di far scendere al piano strada la paziente nel modo meno traumatico" hanno spiegato dal comando dei vigili del fuoco del capoluogo ligure.