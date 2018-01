"Una serata rovinata dall’ennesimo povero coglione che ha come unico modo per determinarsi e lasciare un segno nel mondo quello di spargere spray tossico al peperoncino in un locale gremito di ragazze e ragazzi giovanissimi". E' il post, dal tono comprensibilmente molto duro, scritto su Instagram dal deejay Gabry Ponte: sabato sera, alla discoteca Dorian Gray di Ca’ Di David, in provincia di Verona, dove lui era ospite, qualcuno ha spruzzato spray urticante in pista causando una fuga di massa. Sei persone sono state ricoverate all'ospedale per accertamenti. La sostanza irritante ha immediatamente saturato l'aria interna al locale e per questo tutti hanno cominciato a tossire e a lacrimare senza rendersi bene conto della ragione. La situazione si è fatta presto insostenibile e in massa la discoteca è stata evacuata.

Gabry Ponte ha scritto un post che è stato condiviso centinaia di volte: "Per te e per tutti quelli come te. Che magari ti sei pure vantato con i tuoi amici di quello che hai fatto. Alcuni di quei ragazzi che ieri sera sono entrati per ballare sono finiti fuori a vomitare, altri in ambulanza – prosegue il deejay, che quando è accaduto l'episodio stava mettendo dischi alla consolle – Dimmi esattamente cos’è che ti fa divertire di tutto questo? Riesci a capire le possibili conseguenze di un’azione come questa? Riesci a immaginare che una stronzata come questa se qualcosa va storto può rovinare la vita di una sacco di persone, inclusa la tua o quella della tua famiglia?? Non pensi che tua madre e tuo padre abbiano diritto a qualcosa di più della vergogna per aver cresciuto un figlio vigliacco e infame??".

Ponte concludee: "Il mio pensiero va alle ragazze e ai ragazzi che sono stati male, spero possiate riprendervi presto".La discoteca ha ripubblicato il post sulla sua pagina Facebook sottolineando di condividerne il pensiero.