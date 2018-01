Un anziano è morto dopo aver appreso che sua moglie era stata minacciata con un coltello durante una rapina nel negozio in un cui lavora. La polizia ha avviato un'indagine in seguito all'incidente avvenuta al Wylie's Newsagents di Saltcoats, località balneare della Scozia sud-occidentale, intorno alle 15.40 di venerdì. L'uomo si era precipitato da sua moglie di 63 anni dopo aver sentito dell'incidente. Un uomo l'aveva minacciata con un coltello e le aveva chiesto l’incasso, prima di scappare con una piccola somma di denaro, lasciando la commessa incolume ma visibilmente agitata. Quando il marito, di cui non sono state rese note le generalità, è giunto sul posto, è stato colto da un malore ed è morto poco dopo al Crosshouse Hospital. Le autorità hanno disposto l’autopsia per stabilire l'esatta causa del decesso e un rapporto sarà presentato al procuratore fiscale.

La polizia ha descritto il sospetto come uomo bianco, alto circa 1.75m, e di corporatura media. Indossava una giacca impermeabile blu con il cappuccio alzato, blue jeans e una sciarpa nera che gli copriva il viso. L'ispettore Fraser Normansell ha dichiarato: "È stata un'esperienza molto traumatica per quella donna: non solo ha sofferto il calvario della rapina stessa, ma ha anche assistito al crollo del marito dopo l'incidente. È fondamentale rintracciare il colpevole e impedirgli di causare ulteriori danni e angosce. Esorto chiunque si trovasse nelle vicinanze di Springdale Street a Saltcoats intorno alle 15.40 di venerdì e potrebbe aver visto il sospetto aggirarsi per la zona a contattare immediatamente la polizia di Saltcoats tramite il numero di telefono 101”, è l’appello del poliziotto.