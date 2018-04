Dopo il vertice di Arcore tra i leader del centrodestra arriva subito una dura risposta di Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5 Stelle. Il candidato alla presidenza del Consiglio del M5s si rivolge direttamente a Matteo Salvini e alla sua Lega: “Vedo che ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza”. Secondo Di Maio, la scelta di Salvini di rimanere unito ai suoi alleati del centrodestra è un modo per fermare ogni trattativa tanto che il capo politico del M5s assicura che “da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto”.

Di Maio esclude quindi di sostenere un governo guidato dal centrodestra, bocciando così la proposta rilanciata nel pomeriggio da Salvini, Berlusconi e Meloni dopo l’incontro tra i tre ad Arcore. “Adesso – scrive ancora Di Maio su Facebook – per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di governo al presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto”.

Non solo. Il capo politico del MoVimento 5 Stelle ribadisce la sua linea dura, tanto da rivolgersi ancora al segretario della Lega mettendo in dubbio che ci sia la possibilità di trovare un accordo: “Quando Salvini vorrà governare per il bene dell’Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo”.

A Luigi Di Maio ha prontamente risposto Giorgia Meloni, ospite di Domenica Live, su Canale 5. "Di Maio – replica la presidente di Fratelli d'Italia – ha una sua idea della ‘grande ammucchiata'. Poi parla lui che propone un accordo al Pd… L'unica cosa che nulla a che fare con il nuovo è rimettere al governo chi c'era negli ultimi sei anni. Non credo Luigi Di Maio abbia le idee chiare. La propone lui, Luigi Di Maio, la ‘grande ammucchiata'. Lo vedremo nei prossimi giorni se non avremo i voti di M5s…", conclude Meloni.