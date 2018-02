Attimi di paura nelle scorse ore a Vibo Valentia, capoluogo dell'omonima provincia calabrese. Un uomo è uscito dal balcone di casa sua impugnando una pistola e ha improvvisamente iniziato a sparare su alcune persone presenti in strada rischiando di fare una strage. Fortunatamente nessuno è rimasto colpito e non si registrano feriti gravi. L'uomo arrestato poco dopo dalla polizia intervenuta sul posto, si è giustificato spiegando di aver agito perché era stato disturbato dagli schiamazzi provenienti dalla strada. L'episodio nella serata di giovedì, tra le 20 e le 20.30 quando il 50enne arrestato avrebbe sparato almeno tre colpi tre, due dei quali hanno danneggiato le auto parcheggiate nella zona e uno avrebbe addirittura sfiorato un uomo che stava scendendo dal mezzo.

Il protagonista della storia però non si sarebbe fermato qui, poco dopo è anche sceso giù al palazzo e con il calcio della stessa pistola usata in precedenza ha anche colpito un 36enne da lui individuato come principale autore dei rumori molesti. Quando gli agenti delle volanti della Questura e del Reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia sono giunti sul posto, lui impugnava ancora l'arma e discuteva animatamente con i presenti ed è stato necessario disarmarlo e immobilizzarlo prima di arrestarlo.

L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, deve ora rispondere dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco, spari in luogo pubblico e danneggiamento aggravato. L'arma utilizzata, una semiautomatica calibro 9×18 assemblata e priva di matricola, è stata sequestrata dagli agenti per ulteriori verifiche. L'uomo colpito alla testa è stato invece soccorso e trasportato all'ospedale della zona dove è stato ricoverato con un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa alla testa