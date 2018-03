Una bambina cinese di appena due anni è stata costretta al ricovero in ospedale dopo che l'anello di diamante di sua madre le si è bloccato in gola per sbaglio. Come si legge sul Daily Mail, la signora Deng è rimasta scioccata nello scoprire che la figlioletta aveva inghiottito il suo prezioso dopo essersi svegliata da un pisolino. I medici hanno rimosso con successo l'anello di 2,35 × 2,05 centimetri dall'esofago (la parte del sistema digestivo che collega la bocca allo stomaco) della giovanissima paziente. La bimba è stata portata al Zhuhai Secondary Hospital, nella provincia del Guangdong, nel pomeriggio del 23 marzo, ha riferito Zhuhaiwang.

La signora Deng ha raccontato che sua figlia, Beibei, le aveva chiesto più volte il suo anello di diamanti per giocare. E alla fine la donna aveva ceduto, prima di fare un pisolino dopo pranzo. “Dieci minuti dopo, mi sono svegliata e lei stava piangendo e si indicava la gola. Credo che avrebbe potuto inghiottire il mio anello", ha detto la donna agli emittenti locali di Guangdong. La dottoressa Chen Gang, specialista in otorinolaringoiatria, ha effettuato un controllo radiografico per localizzare l'oggetto. "Abbiamo trovato l'anello bloccato nella prima sezione dell'esofago. L'anello ha alcuni spigoli vivi e sarebbe potuto essere pericoloso se Beibei avesse continuato a piangere perché l'anello avrebbe potuto essere spinto verso il basso allo stomaco", ha aggiunto Chen. La bimba è stata sottoposta ad anestesia generale ei medici hanno rimosso l'anello con l'aiuto della gastroscopia, un'ispezione del tratto gastrointestinale. La bimba ora si sta riprendendo in ospedale.