Per festeggiare il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi che, dalla Puglia, hanno attraversato il Mar Adriatico per poi approdare tra le mani di un pescatore montenegrino. Arriva da Foggia la bella storia di Paolo e Michela, una coppia di coniugi conosciuti in città perché gestori di una braceria nel centro storico. I due macellai giovedì scorso hanno celebrato le nozze d’argento e insieme ad amici e parenti hanno organizzato una festa che si è conclusa liberando in cielo dei palloncini bianchi. Come ha raccontato Paolo in un’intervista a FoggiaToday, sono stati i figli a organizzare la festa per l’anniversario di matrimonio e a far trovare alla coppia in casa dei palloncini bianchi oltre a tante foto del loro fidanzamento e della loro vita insieme.

Dal Montenegro la foto con i palloncini – Così all’uomo è venuta l’idea di scrivere un messaggio con un augurio e il suo numero di telefono, allegarlo ai palloncini e lasciarli volare in cielo. Poche ore dopo il macellaio pugliese ha ricevuto un messaggio sul cellulare: qualcuno aveva trovato i palloncini in Montenegro. Paolo ha raccontato che a scrivere il messaggio è stata una ragazza per conto di suo padre, che appunto aveva trovato i palloncini partiti dall’Italia: “Li ha trovati mio padre mentre pescava, mi premeva farvi sapere la bella notizia”, gli ha scritto la ragazza montenegrina. Insieme al messaggio la ragazza ha inviato una foto dei palloncini tra le mani del pescatore. Una notizia davvero bella per la famiglia pugliese, con Paolo che ha ammesso che mai avrebbe immaginato di ricevere quel messaggio: “È stato un gioco per noi“.