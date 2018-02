in foto: Sara Briganti

Aggiornamento: “Mia sorella è stata ritrovata, è a Milano con i carabinieri. Si stanno accertando che stia bene. Grazie a tutti, vi aggiornerò. Ricomincio a respirare. Così Valentina Briganti, sorella di Sara, su Facebook.

Nel brevissimo tratto (500 metri) che separa lo studio medico dalla lavanderia dove lavora, si perdono le tracce di Sara Briganti. La trentunenne è scomparsa di Sant'Albano Stura, è scomparsa mercoledì 14 febbraio da Fossano (Cuneo). Secondo quanto è stato possibile ricostruire grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza, la giovane donna ha lasciato lo studio alle 11:30 e si è fermata in un bar per prendere un caffè. Pochi istanti dopo, come ricostruito dal servizio che Chi l'ha visto? ha dedicato al caso, è stata avvistata mentre camminava da una collega che stava raggiungendo in auto la lavanderia dove entrambe avrebbero dovuto iniziare il turno alle 12. Al lavoro, però, Sara non è mai arrivata.

A chiedere aiuto al programma televisivo condotto da Federica Sciarelli, dopo aver sporto denuncia di scomparsa, è stata la sorella di Sara. La donna ha precisato che la giovane vive una condizione di grande fragilità e che non sempre è ‘consapevole' di ciò che fa. In poche parole, avverte la sorella di Sara, qualcuno potrebbe approfittarsi di lei, per questo, sottolinea, è fondamentale intercettarla e riportarla dai suoi. Sui social network è già partito il tam tam delle condivisioni e degli appelli, mentre la famiglia si dice convinta che non si sia trattato di allontanamento volontario, ma che Sara sia stata vittima di un malintenzionato. Le ricerche di Sara sono si estendono su tutto il territorio, ma al momento non ci sono avvistamenti. Anche ospedali e strutture sanitarie non hanno notizie di lei.

Sara Briganti.

Età al momento della scomparsa: 31 anni,

Aspetto: È alta un metro e 50 cm, ha gli occhi scuri e i capelli neri. Al momento della scomparsa indossava un piumino rosso, un maglione bordeaux, e un paio di leggins neri.

Luogo della scomparsa: Fossano (Cuneo)

Data della scomparsa:14/02/2018