Un artista italiano alla conquista della Francia: Andrea Laszlo De Simone vince il Premio César Andrea Laszlo De Simone è il rimo italiano ad aggiudicarsi un premio César – i più importanti premi del cinema francese – per la migliore musica originale del film Il Regno animale (Le Règne Animal) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Laszlo de Simone (ph Pascal Le Segretain/Getty Images)

Andrea Laszlo De Simone ha vinto il premio César – i più importanti premi del cinema francese – per la migliore musica originale per Il regno animale (Le Règne Animal), lungometraggio di Thomas Cailley, che è stato un successo straordinario in Francia che era candidato a 12 statuette e ne ha vinte cinque, alle spalle solo di Anatormia di una caduta, il film di Justine Triet candidato anche agli Oscar, e che arriverà nelle sale italiane il 20 giugno. Il musicista e cantautore italiano è il primo artista italiano a vincere questo premio ai premi francesi ed era solo il secondo candidato, dopo Ennio Morricone.

La vittoria di Laszlo De Simone

La sua etichetta, la 42Records (che ha nel proprio roster artisti come Colapesce e Cosmo, tra gli altri) ha celebrato il proprio artista scrivendo: "Siamo ancora emozionati, increduli, euforici e felici. Una notte non basta per metabolizzare la notizia: Andrea Laszlo De Simone ha vinto il César Prix come compositore della migliore colonna sonora originale per Le Règne Animal. Un riconoscimento incredibile per Andrea, ma anche per tutti noi che condividiamo questo straordinario percorso insieme a lui, continuando a viaggiare a una velocità che è tutta nostra. Bravo!". Il cantautore per ora ha solo postato un'immagine che lo ritrae col premio.

Prima della premiazione aveva spiegato: "Sono orgoglioso di aver preso parte alla realizzazione del film che ha ottenuto il maggior numero di nomination (dodici per la precisione) e sono altrettanto orgoglioso di essere in nomination anche io. Ovviamente sono anche spaventato per via della mia ormai nota timidezza, ma sono felice – racconta Andrea Laszlo De Simone. Un giorno mio padre mi ha detto: "nel dubbio, prendi sempre la strada più lunga" e io lo ritengo un consiglio prezioso. Dunque non sono arrivato qui in aereo. Sono partito poco più di un anno fa da una bellissima sceneggiatura e sono qui grazie ad un film importante…e grazie alla musica…la musica è il mio mezzo di trasporto preferito".

Chi è Andrea Laszlo De Simone

Laszlo De Simone è uno dei cantautori italiani di maggiore talento e questo premio celebra una carriera che lo ha visto pubblicare gli album Ecce Homo del 2012 e Uomo Donna nel 2017 a cui si aggiunge l'Ep del 2020 L'immensità, tutto per 42Records. Nel 2021, mentre è in tour, annuncia la sospensione dell'attività live a tempo indeterminato, una scelta fatta per dedciarsi alla famiglia e alla composizione. Laszlo De Simone continua a incidere e in questi anni pubblica canzoni inserite in colonne sonore di film come Winter Boy – Le Lycéen di Christophe Honoré, L’Ombra del Giorno di Giuseppe Piccioni, Coma di Bertand Bonello, Tutto Chiede Salvezza di Francesco Bruni, mentre la prima colonna sonora intera è scritta per il film “Promises” di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino, Jean Reno e Kelly Reilly.

La colonna sonora de Il Regno animale

Andrea Laszlo De Simone fa parte di quella nuova ondata di cantautori italiani molto amati in Francia, come Colapesce, di cui Le Monde ha messo Egomostro come miglior album dell'anno o Giorgio Poi, che i Phoenix hanno voluto come opening dei propri concerti o Calcutta. La colonna sonora del film, uscita il 4 ottobre per 42 Records in Italia e nel resto del mondo, per Ekleroshock in Francia, Usa, Canada, Belgio e Uk, contiene anche "Il Regno animale" una nuova canzone del cantautore.