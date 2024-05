video suggerito

Torna La Prima Estate, da Peggy Gou a Paolo Nutini per il festival "formato vacanza" in Versilia Arriva a giugno la quarta edizione di uno dei festival musicali più apprezzati degli ultimi anni. Appuntamento ancora una volta a Lido Camaiore, con artisti di grande calibro, sia italiani che internazionali.

A cura di Andrea Parrella

Torna La Prima Estate. Per il quarto anno consecutivo si ripropone l'evento musicale che raccoglie alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana e internazionale, imponendosi come uno dei principali festival musicali d'Italia. Sei giorni e diciotto artisti, una line up e dal respiro internazionale, esclusive italiane, un palco unico a pochi passi dal mare per salutare l’arrivo della stagione più amata. Il tutto ancora una volta a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno.

Dopo l'inaugurazione dell'evento nel 2022, per la sua terza edizione La Prima Estate rinnova l’appuntamento al Parco BussolaDomani, proponendo un cartellone vario e ricercato per veri appassionati, con l'ambizione di imporsi come una vacanza, più che un festival rock.

Gli artisti che suoneranno a Lido Camaiore

Tra gli ospiti principali di questa edizione certamente Peggy Gou, la dj sudcoreana reduce da un'annata straordinaria e in procinto di lanciare il suo primo album, Paolo Nutini, Michael Kiwanuka e i Phoenix. A loro si aggiungono Jane’s Addiction, Fontaines D.C., Kasabian, Dinosaur Jr, Sleaford Mods, Motta. E ancora ANOTR, Black Country, New Road, Swim School.

Il programma de La Prima Estate 2024

La Prima Estate prende il via venerdì 14 giugno per il primo weekend fino a domenica 16 giugno, per poi riprendere venerdì 21 giugno fino a domenica 23. Ecco il programma:

Venerdì 14 giugno: JANE’S ADDICTION – Dinosaur Jr. – Sleaford Mods – Motta

Sabato 15 giugno: KAMA KAMA History

Domenica 16 giugno: PHOENIX – 2manydjs dj set – Venerus

Venerdì 21 giugno: PEGGY GOU – Anotr – Todd Terje

Sabato 22 giugno: PAOLO NUTINI – Michael Kiwanuka – Black Country, New Road – Swim School

Domenica 23 giugno: FONTAINES D.C. – KASABIAN – Shame- Wu-Lu

"Con questa terza edizione stiamo continuando il percorso di crescita di un festival che prima non c’era, dedicato esclusivamente agli appassionati della musica che sono mossi dalle vibrazioni e non dalle classifiche", sono le parole di Mimmo D’Alessandro, ceo D’Alessandro e Galli, che racconta in che modo l'evento, giunto al suo quarto anno, si stia espandendo: "E in più in una location unica, piena di storia musicale e di fronte al mare. Un festival che inaugura la stagione estiva musicale in Italia". A proposito del clima di vacanza, non mancheranno gli eventi collaterali a completamento di questo evento a suo modo anomalo: oltre alla musica suonata, ci saranno le mattine all’insegna dello Yoga e wellness al Bagno Cavallone. Inoltre, tra gli appuntamenti, anche La Prima Estate Talk, momento in cui verranno intervistati i protagonisti musicali della manifestazione.