Thom Yorke allontana la reunion dei Radiohead: "Non ne sono a conoscenza e non me ne frega un ca***" Thom Yorke, intervistato dalla radio australiana Double J, ha messo a tacere le voci su una possibile reunion dei Radiohead, molto richiesta dai fan: "Non ne sono a conoscenza e non me ne frega un ca***".

A cura di Vincenzo Nasto

Thom Yorke, via Valeria Magri/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A Thom Yorke sembra non mancare una reunion dei Radiohead: l'ex frontman della band infatti è totalmente concentrato sull'uscita di Cutouts, il secondo album dei The Smile nel 2024 e il terzo in 3 anni. Intervistato nella radio pubblica Double J, Yorke ha voluto mettere una pietra sopra il ritorno dei Radiohead, le ipotesi di una reunion sempre più incalzanti, soprattutto dopo il ritorno dei connazionali Oasis. Yorke ha sottolineato come la reunion non sia nei programmi e che il grande successo nella nuova avventura dei The Smile gli abbia permesso di prendersi del tempo per lavorare a progetti personali. Incalzato dalla domanda del conduttore sui tanti fan che hanno richiesto la reunion, Yorke ha risposto: "Non ne sono a conoscenza e non me ne frega un ca***. Che nessuno si offenda e grazie per l'interesse, ma penso che ci siamo guadagnati il diritto di fare ciò che ha senso per noi, senza dover dare spiegazioni".

I progetti paralleli dei membri dei RadioHead

Ma chi sono i The Smile? Il progetto parallelo è composto da Yorke, Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner, batterista dei Sons of Kemet. La band ha pubblicato tra il 2022 e il 2024 tre album: A Light For Attracting Attention nel 2022, mentre Wall Of Eyes e Cutouts nel 2024. Ma i The Smile non sono l'unico progetto parallelo della band di Creep: Jonny Greenwood è stato impegnato a comporre colonne sonore per film e ad accumulare nomination agli Oscar, mentre il bassista Colin Greenwood ha pubblicato un nuovo libro di fotografia intitolato How to Disappear: A Photographic Portrait of Radiohead questo mese ed è in tour con Nick Cave. Ed O'Brien e Philip Selway hanno entrambi pubblicato album da solista, mentre Yorke ha anche lavorato a numerosi progetti da solista, tra cui la colonna sonora per il film italiano Confidenza, diretto da Daniele Lucchetti.

Dalle prove estive al riadattamento di Hail To The Thief per un'opera teatrale

Tra le poche ammissioni concesse da Yorke, c'è quella di una prova estiva dei Radiohead, svelata anche dal bassista Colin Greenwood al portale statunitense NME: "Abbiamo fatto delle prove circa due mesi fa a Londra, solo per suonare le vecchie canzoni, ed è stato molto divertente, ci siamo divertiti molto". Mentre è pronto per un tour da solista in Nuova Zelanda, Australia, Singapore e Giappone, il frontman ha ricordato che il gruppo sta collaborando a una nuova produzione teatrale di Amleto, adattata e diretta da Christine Jones e Steven Hoggett, in cui verranno contenute e rielaborate alcune canzoni dell'Ep della band del 2003, Hail To The Thief. L'ultimo album dei Radiohead, A Moon Shaped Pool, è uscito nel 2016.