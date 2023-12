Testo e significato di A te e famiglia, Salmo critica la società che vuole dare regole al rap Si chiama A te e famiglia la nuova canzone di Salmo che parla di chi critica il rap e del bisogno di salvarlo dalle mani dello Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

A poche settimane dall'uscita del joint album CVLT assieme a Noyz Narcos, Salmo ha pubblicato a sorpresa una nuova canzone, "A te e famiglia", di cui è uscito contestualmente anche il videoclip. Il rapper sardo aveva lanciato questa nuova canzone con uno scherzo, e in un post aveva detto che era la sua canzone scartata da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Un gioco da parte di Salmo, come avrebbe spiegato più tardi, a cui molti avevano creduto. La canzone è un freestyle che stando a quanto dice il comunicato stampa "pone l’attenzione sul lato più oscuro della nostra società" e come lo fa è presto detto.

Il testo di A te e famiglia

Salmo, puoi fare una canzone con i contenuti?

Devo dire qualcosa… Devo dire…

Mh, devo dire…

Devo dire: "Che merda, era meglio prima"

Parlare di guerra, free Palestina

Dire: "La vita che fai te la invidio"

E dire che un giovane pensa al suicidio

Se mi decido, dovrei fare un video

Dove anche io parlo di femminicidio

Dire: "Stai sveglio", mentre mi rigiro

È colpa del rap se adesso ti uccido

Devo dire la mia comе chi consiglia

Aspettare il giorno che cambiеrà il mondo

Un altro animale ti stupra la figlia

La mia opinione scompare in un giorno

Parlo a sti giovani, sveglio le menti

Parlo di tasse e di conti correnti

Fai la fattura, fai tutti contenti

Cultura che spara sopra gli studenti

Manifattura, stringi la mano finché si frattura

Perché chi ti offre il veleno alla fine ti incula

Lo stesso che vende la cura, lo cura

Mi sale la furia, mi sale la furia, mi sale la furia

Quando dici cosa devo dire

Cosa devo fare col braccio nel culo

Ventriloquo studia

Sai che mi frega?

Sono un milionario, ho la terza media

Dire: "La scuola, non è cosa seria"

Perché ho un dottorato, su Wikipedia

Mi serve una sedia, mi sento mancare

Come i genitori dei giovani in strada

Ho perso lavoro, ho perso la casa

Fatemi entrare, toc-toc (Toc)

È notte fonda, non sono ancora morto

Hey, hey, buon capodanno stronzo!

Ho mille cose da fare quest'anno

Dire cose che domani non ricordo

Ma ho promesso, stavolta farò il botto

Hey, hey, buon capodanno stronzo!

Ho mille cose da fare quest'anno

Passare ancora sbronzo buon anno

A te e famiglia (ta-ta-ta-ta)

‘Nto culo a tia e a tutta ‘a famigghia

Hey, hey, buon capodanno stronzo

Hey, hey

‘Nto culo a tia e a tutta ‘a famigghia

A te e famigl-

Aiutaci a salvare il rap dallo stato

Chiama il numero in sovraimpressione

Adotta anche tu un rapper abbandonato sul ciglio della strada

Insieme potremo fermare il nuovo ordine italiano

Auguri, buone feste a te e famiglia.

Il significato di A te e famiglia di Salmo

La nuova canzone di Salmo sembra partire dall'attualità e, in particolare, dalle critiche che vengono fatte alla scena per quanto riguarda i contenuti di cui dovrebbero parlare le canzoni rap, soprattutto per evitare emulazioni da parte dei più piccoli. Non è un caso che l'intro sia affidata alla voce di un bambino che dice "Salmo, puoi fare una canzone con i contenuti?" e il rapper che si sforza di cercare qualcosa da dire. Il testo gioca con gli stereotipi e con l'attualità: il rapper, infatti dice che dovrebbe parlare di Palestina, suicidio tra i giovani o femminicidio: "È colpa del rap se adesso ti uccido" rappa provocatoriamente. Salmo capovolge il racconto, poi, e usa un'iperbole: "Parlo a sti giovani, sveglio le menti, parlo di tasse e di conti correnti: fai la fattura, fai tutti contenti". Il pensiero è chiaro quando il rapper dice: "Mi sale la furia quando dici cosa devo dire, cosa devo fare col braccio nel culo: ventriloquo studia" e chiude la canzone con una voce registrata che dice: "Aiutaci a salvare il rap dallo stato Chiama il numero in sovraimpressione Adotta anche tu un rapper abbandonato sul ciglio della strada Insieme potremo fermare il nuovo ordine italiano".

Il video di A te e famiglia di Salmo

Il video accompagna la canzone e lo fa à la Salmo, quindi con una citazione cinematografica – i video del rapper sono pieni di citazioni filmiche – che si rifà ad Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Diretto da Gabriele Savino, il video "dà forma al significato del testo, nato da un’urgenza artistica, e vede SALMO legato in una stanza vuota, costretto a guardare una carrellata di immagini in loop di cruda e reale violenza. Un momento narrativo di Kubrickiana memoria che lascia spazio a una chiosa in puro stile Salmo". La prossima estate Salmo e Noyz Narcos saranno protagonisti di un tour che li vedrà esibirsi nei principali festival italiani, a partire dalle due speciali date evento previste il 15 giugno a Milano e il 21 giugno a Roma.