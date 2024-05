video suggerito

Sean Kingston e la madre arrestati con l’accusa di frode, nel 2018 il rapper cantò con Giusy Ferreri Sean Kingston, il rapper noto per i brani Beautiful Girls e Amore e Capoeira con Giusy Ferreri e Takagi&ketra, è stato arrestato ieri in Florida con l’accusa di frode. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il rapper Sean Kingston è stato arrestato in California, ieri, dopo un raid della polizia nella sua casa in Florida. Nato a Miami, ma cresciuto in Giamaica, Sean Kingston è un affermato rapper, noto per i brani Beautiful Girls, Fire Burning, e anche per la collaborazione, nel 2018, con Takagi & Ketra e Giusy Ferreri per il singolo Amore e capoeira. Il NYPost.com fa sapere che aveva un mandato di cattura con l'accusa di frode e furto. Dopo aver perquisito la sua casa, le unità speciali di polizia meglio note come SWAT hanno preso in custodia la madre di Sean Kingston, prima di catturare lui mentre si esibiva ad un concerto.

Le accuse contro Sean Kingston

L’arresto di Sean Kingston è avvenuto vicino a Fort Irwin, una base dell’esercito situata circa 150 miglia a nord-est di Los Angeles. Erano le ore 17 quando il rapper, mentre si esibiva, è stato prelevato dagli agenti di polizia. Dopo aver perquisito la sua casa e prima ancora di ammanettarlo, la SWAT aveva arrestato la madre con accuse simili a quelle del figlio.

Kingston avrebbe truffato un'azienda informatica per migliaia di dollari durante un affare riguardante una televisione e un sistema di altoparlanti. La Ver Ver Entertainment LLC lo ha citato in giudizio lo scorso febbraio accusandolo di frode in merito alla vendita e installazione di una televisione da 232 pollici, le cui attrezzature costerebbero circa 111 mila dollari. Kingston avrebbe promesso di realizzare dei video promozionali sui prodotti insieme a Justin Bieber, ma nessuna promessa sarebbe stata mantenuta. "Non aveva alcuna intenzione di realizzare il video, e non aveva lavori in corso per poter pagare la grossa spesa", riporta la causa, stando a quanto si legge sul NYPost. Il rapper avrebbe quindi pagato le attrezzature tecnologiche 33mila dollari in meno rispetto al prezzo originale, non rispettando quindi l'accordo con l'azienda.

Le parole del rapper dopo l'arresto

Robert Rosenblatt, l'avvocato che rappresenta il rapper e sua madre, ha dichiarato di essere a conoscenza delle accuse che ora saranno affrontate in tribunale: "Siamo fiduciosi in una risoluzione positiva". Con una IG story, anche Sean Kingston ha rotto il silenzio: "La gente ama l'energia negativa! Io sono bravo e anche mia madre! I miei avvocati stanno gestendo tutto".