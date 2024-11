video suggerito

Rosa Chemical in ospedale, le foto dopo l’intervento: “Sto soffrendo tanto, non vedo l’ora di stare meglio” Rosa Chemical è tornato sui social dopo un lungo silenzio per parlare dei suoi problemi di salute. Il cantante 26enne ha spiegato di aver affrontato un anno difficile e di essersi operato alle tonsille: “Sto soffrendo tanto, deglutire è difficile, bere è doloroso, mangiare ancora di più, ma sono davvero felice di averlo fatto”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo una lunga assenza dai social, Rosa Chemical è tornato sui social per tranquillizzare i suoi fan. Con un lungo post il cantante ha raccontato i problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti nell'ultimo periodo e dell'intervento alle tonsille a cui si è sottoposto: "Anche se ho sempre cercato di non darlo a vedere, durante i vari tour penso di aver cantato più volte da malato".

Rosa Chemical aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

Rosa Chemical ha lasciato un lungo messaggio a corredo di un carosello di foto dall'ospedale dove è stato ricoverato a seguito di un intervento. "Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata – ha scritto a inizio del post – Ebbene, ho trovato il coraggio e finalmente, dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi ad un intervento di Tonsillectomia". Il cantante ha poi ringraziato il personale della struttura medica:

Sono stati anni difficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell'ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora.

Ha poi rivelato che più di una volta ha affrontato i concerti in condizioni di salute non ottimali: "Anche se ho sempre cercato di non darlo a vedere, durante i vari tour penso di aver cantato più volte da malato che da sano senza mai godermi a pieno la magia di ciò che stavo vivendo". Per le sue esibizioni musicale ha dovuto assumere farmaci che alleviassero la sofferenza:

Leggi anche Daniela Ruggi scomparsa nel Modenese da due mesi, ora si indaga per sequestro di persona

L'abuso di qualsiasi tipo di antibiotico per riuscire a cantare e superare determinate situazioni senza quasi mai annullare date, riunioni, sessioni (se non strettamente necessario) mi ha portato ad una resistenza ai farmaci tale da essere arrivato ad un punto di non ritorno e a dovermi operare per forza. Sto soffrendo tanto, deglutire è difficile, bere è doloroso, mangiare ancora di più, ma sono davvero felice di averlo fatto.

Rosa Chemical: "Non vedo l'ora di stare meglio e di ricominciare a vivere come merito"

Il cantante ha concluso facendo sapere di non vedere l'ora di rimettersi a lavoro e di "ricominciare a vivere come merita". Ha quindi descritto le immagini condivise sui social, da quelle dove appare sotto anestesia, privo di sensi, dolorante a quelle del "prima e dopo" l'operazione alle tonsille. Tra i commenti anche uno di Asia Argento: "Cucciolino coraggioso! Da ora in poi sarà tutta in discesa".