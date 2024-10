video suggerito

Rihanna sogna una collaborazione con Billie Eilish: “È troppo brava” Intervistata da Access Hollywood Rihanna ha confessato che vorrebbe collaborare con Billie Eilish: “È così brava”. L’ultimo album pubblicato dalla cantante risale a Anti del 2016, chissà se una collaborazione con Eilish potrebbe convincerla a tornare con un nuovo disco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rihanna e Billie Eilish (Getty Images)

Rihanna è una fan di Billie Eilish al punto da desiderare una collaborazione con lei. A rivelarlo è stata Rihanna stessa intervistata da Access Hollywood durante l’evento di lancio della nuova collezione Fenty – brand della cantante – per Puma. Alla domanda “con quale artista sogni di fare una collaborazione?” la cantante ha risposto: "Se solo potessi fare una canzone con Billie Eilish. È così brava". Rihanna non pubblica un album dal 2016, quando uscì Anti, rimasto due settimane al primo posto della classifica di Billboard 200. La confessione del suo sogno musicale con Eilish ha riacceso una speranza nei fan che aspettano nuovi album da quasi 10 anni.

L'ultimo album di Rihanna uscì nel 2016

I fan di RiRi scalpitano dal 2016 per avere un nuovo album della cantante. L’ultimo disco fu infatti Anti – l’ottavo della sua discografia – che al momento dell’uscita ottenne un grandissimo successo, mantenendo il primo posto della classifica Billboard 200 per due settimane. Da quell’anno la cantante non è del tutto sparita. Nel 2022 l’abbiamo vista pubblicare il singolo Lift Me Up, brano inserito nella colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Mentre nel 2023 la cantante è stata la protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl. Resta il fatto che di nuovi album, in otto anni, non c’è stata neanche l’ombra.

Il nuovo disco di Rihanna arriverà mai?

Lo scorso aprile Rihanna aveva rivelato di avere da parte del materiale con cui sentiva di “poter fare successo”. A Extra aveva inoltre raccontato di essere buon punto con la scrittura di nuovo album. Secondo quanto dichiarato dalla cantante il nono LP avrebbe rappresentato l’evoluzione del suo suono. Già a luglio le speranze dei fan hanno iniziato ad affievolirsi quando la cantante ha parlato di un ritardo nella scrittura – e quindi nella pubblicazione – del nuovo disco. “Sto ricominciando da capo e riscoprendo come vorrei che fosse R9”, ha detto a Entertainment Tonight. La cantante ha poi aggiunto: “Non voglio trascurare le canzoni che ho, voglio davvero tornare indietro e ascoltare le cose con nuovo orecchio, con una nuova prospettiva e poi capire di cosa sono ancora innamorata". Ora Rihanna ha confessato che la sua collaborazione dei sogni sarebbe con Billie Eilish, a lei si rivolgerà quindi l’appello dei fan di RiRi per convincere la cantante a compiere l’attesissimo ritorno.