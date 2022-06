Rapporto Reuters, Fanpage al primo posto tra i siti di informazioni più consultati È il quadro che emerge dal Digital News Report 2022 dell’Istituto Reuters: primo per consultazione tra i siti d’informazione Fanpage, a pari merito con Tgcom24.

Da Digital News Report 2022 dell’Istituto Reuters

Fanpage.it primo per consultazione tra i siti d’informazione: è il quadro che emerge dal Digital News Report 2022 dell'Istituto Reuters. Il nostro giornale fa un salto in avanti rispetto al passato (l’anno scorso era quinto), e quest’anno è primo a pari merito con Tgcom24, al 21%. “Nel 2022, per la prima volta – si legge nel rapporto – una testata digitale, Fanpage, è stata la più cliccata online secondo la nostra indagine (21%), superando le emittenti affermate, la principale agenzia di stampa italiana (ANSA) e le più importanti testate giornalistiche”.

“Fanpage fa molto affidamento sui social media, celebrity gossip e sulle notizie di criminalità per raggiungere un pubblico più giovane e più ampio”, si legge ancora nel rapporto, e poi ci sono le inchieste che ne aumentano la visibilità cross-mediale. “Nata nel 2011, Fanpage oggi impiega più di 60 giornalisti ed è tra le testate italiane più seguite”.

Oltre Fanpage, altre testate online che ottengono buoni risultati sono HuffPost (9%), Il Post.it (7%) e Open (4%). Il mercato dell'informazione offline, invece, è ancora dominato dalle principali emittenti italiane (la RAI e gli operatori commerciali Mediaset, StyTg24 e TgLa7), seguite da testate affermate come La Repubblica e Il Corriere della Sera.

Nella classifica che vede al primo posto Fanpage insieme a Tgcom24 e poi Ansa, seguono SkyTg24, Repubblica, Corriere della Sera e Rainews. Il rapporto Reuters indica che nel nostro Paese la fruizione di notizie cartacee continua a diminuire, con il 15% che dichiara di utilizzare fonti di stampa. La tv tiene, mentre lo smartphone è il dispositivo più usato per la fruizione delle notizie online. Il 36% degli italiani condivide quindi notizie sui social media e chat.