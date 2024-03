Perché Alessandro dei Santi Francesi ha cancellato Instagram: non c’entrano i commenti sulla bellezza Alessandro De Santis ha cancellato il suo profilo Instagram perché “stanco di sentirsi dire che era bello”. Nelle ultime ore, sul web, si legge che sarebbe questa la motivazione per cui il cantante Santi Francesi ha eliminato il suo account social. In realtà, non è esattamente così: ecco cosa ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro De Santis ha cancellato il suo profilo Instagram perché "stanco di sentirsi dire che era bello". Sarebbe questa la motivazione, che nelle ultime ore sta circolando sul web, per cui il cantante dei Santi Francesi ha eliminato il suo account social. In realtà, però, le cose non stanno esattamente così. Ecco cosa ha detto l'artista ospite di Alessandro Cattelan e quali sono le reali ragioni del suo gesto.

Cosa ha detto Alessandro dei Santi Francesi da Cattelan

Ospite dell'ultima puntata di Stasera C'è Cattelan, insieme all'amico e collega Mario Lorenzo Francese, Alessandro De Santis ha spiegato la decisione di allontanarsi dai social, cancellando i profili Instagram. Stando alle sue parole, si tratterebbe di una scelta legata ai complimenti per il suo aspetto fisico, che apprezza, ma che però sottraggono attenzione dalla sua musica:

A volte ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi. Però, ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estetica, sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico ‘Io sto cantando, sono qua per cantare'. La mia scelta viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande'.

Il vero motivo per cui Alessandro De Santis non ha più un profilo Instagram

In realtà Alessandro De Santis ha deciso di cancellare i suoi profili social già lo scorso dicembre, a ridosso di Sanremo Giovani, perché si era reso conto che faceva fatica a gestirli. Il cantante del duo dei Santi Francesi aveva poi spiegato meglio le ragioni durante una conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024, come mostra un video pubblicato da Repubblica:

Ci sono tante ragioni diverse. La prima è una questione di mia salute mentale, non sono molto bravo a gestire la sensazione che mi lasciano addosso i social, di gara e confronto costante. Quindi, poco prima di Sanremo Giovani, ho tolto i social della mia vita. Quando li hai, ci passi troppo tempo senza accorgertene.

Per De Santis i primi giorni senza Instagram e Facebook sono stati difficili, soprattutto per una questione di abitudine: "Finivo sempre a cliccare dove una volta c'era l'app, era quasi un automatismo". Il cantante crede che il mondo dei social, nonostante la grande potenzialità, sia pericoloso: "Mi fa molto paura. Non riesco a stare in confronto con così tante persone".