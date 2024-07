video suggerito

Ornella Vanoni e Marracash: “Lo sbatterei al muro, mio nipote ha detto che sono pazza” Ornella Vanoni, ospite con Fabio Fazio al podcast 2046 di Rovazzi e Marco Mazzoli, è ritornata sull’argomento Marracash, ma non solo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ornella Vanoni e Marracash, 2024

Nella settima e ultima puntata del podcast 2046, condotto da Fabio Rovazzi e dallo speaker radiofonico Marco Mazzoli, gli ospiti di giornata sono stati Fabio Fazio e Ornella Vanoni. La coppia, legatasi ancora di più dopo il passaggio del conduttore a La7 con la trasmissione Che Tempo Che Fa, di cui Vanoni è ospite fissa, si è lasciata andare ad alcuni aneddoti sui loro trascorsi musicali e televisivi. La cantante, reduce da una stagione televisiva e non in cui si è raccontata con diverse sfumature, da quelle personali a quelle legate al mondo della musica, non ha lesinato alcuni commenti anche su colleghi odierni, come Marracash. Il racconto del loro rapporto è ormai da anni sotto la luce dei riflettori, ed è stato ripreso in più parti: da Che Tempo Che Fa al BSMT, passando per 2046 alle storie su IG proprio del rapper di Barona. Ma non solo.

Durante l'ultima puntata di 2046 infatti, Ornella Vanoni, dopo aver raccontato di quando Mina voleva insegnarle a giocare a poker, una delle sfumature di un rapporto tra due delle icone della musica italiana, ha rilanciato il topos Marracash. Incalzata dalle domande di Rovazzi e Mazzoli infatti, Vanoni si è lasciata andare a una confessione: "Gli ho detto che l'avrei sbattuto al mure se avessi avuto 30 anni di meno". Un aspetto che ha interessato anche la famiglia Vanoni, come il nipote della cantante: "Mi ha chiamato mio nipote e mi ha detto ‘Nonna, ma sei pazza?'". Nell'aprile 2023, proprio una storia su Instagram del rapper, a cena con Ornella Vanoni, aveva ripreso un'altra confessione della cantante: "Mi piaci, te l'ho già detto". Vanoni, nella storia Instagram, aveva però spiegato alla fine il motivo per cui non sarebbero andati d'accordo: "Non ci saremmo trovati perché vado in tristezza anch'io. Triste tu, triste io, un disastro".

Proprio Marracash aveva citato, in un suo freestyle per RedBull, Ornella Vanoni, seguendo una traccia che da alcuni anni lega il racconto di Ornella Vanoni: la marijuana. Infatti, nel testo Marracash recita: "Con Beppe Sala per colazione, domani ho Prada fissato al pome, quando si stacca dalle riunioni fumo una canna con la Vanoni". Proprio Vanoni, nell'intervista concessa nel marzo 2023 a Francesca Fagnani per la trasmissione Belve, aveva raccontato così il suo rapporto con la marijuana: "Il mio vizio più grande sono le canne. A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina". Non si trattava della prima volta in cui Vanoni parlava del suo consumo di marijuana, anzi proprio nell'intervista raccontava alcuni episodi che le erano capitati, quando alcuni ragazzi in giro le chiedevano di diventare il suo rollatore: "Quando cammino per strada i ragazzi mi urlano Ornella! Io non ho lavoro ma rollo da Dio, vengo a fare da badante!".

Tra gli altri aneddoti toccati lungo la puntata, ha incuriosito anche l'outing involontario legato a Mahmood. La cantante infatti, ha raccontato di esser stata a cena dal cantante nel suo appartamento milanese, svelando che l'autore torinese non avesse cucinato quella sera. Alla cena infatti, si era dedicato il suo fidanzato: "Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto perché sta a Berlino". Fino a ora, Mahmood non si era ancora mai sbilanciato a proposito della sua vita privata, una scelta che aveva spiegato così: "La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Specificare significa già creare una distinzione. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già".