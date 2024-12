Novena di Natale 2024, oggi iniziano le preghiere fino al 24 dicembre: cosa significa e cosa si recita

video suggerito

Da oggi lunedì 16 dicembre, fino alla notte del 24 dicembre, ha inizio la Novena di Natale. Le origini storiche della celebrazione,

A cura di Ilaria Costabile

Oggi, lunedì 16 dicembre, ha inizio la Novena di Natale 2024 in attesa della notte della Vigilia, il 24 dicembre. Non si tratta di una preghiera ufficiale della Chiesa bensì delle cosiddette pie pratiche popolari. Si compone di 9 testi e preghiere che vengono recitate in attesa del Natale e serve ai fedeli per prepararsi spiritualmente alla nascita di Gesù. La nascita di questa usanza religiosa popolare risale al Settecento.

Cos'è la Novena di Natale: le origini storiche della celebrazione

La Novena fu recitata per la prima volta nel Natale del 1720 in una casa di missionari vincenziani di Torino, nella chiesa dell'Immacolata, situata accanto al Convitto Ecclesiastico gestito dai missionari e adibito alla formazione del clero. Fra loro vi era padre Carlo Antonio Vacchetta, maestro di sacre cerimonie e prefetto della chiesa e del canto. Anche il beato Sebastiano Valfré era un frequentatore del Convitto. Entrambi invogliavano i fedeli a contemplare il mistero dell'Incarnazione e della Natività di Cristo, ed è proprio in questo contesto che fu scritta per la prima volta ed eseguita accompagnata dalla musica, la Novena di Natale. Secondo la tradizione sarebbe statao principalmente padre Vacchetta ad occuparsene. La Novena fu diffusa in Piemonte e da qui, man mano, in tutta Italia, grazie anche alla musicalità del canto e alla sua semplicità. Pare che a favorirne la diffusione fu Gabriella Marolles delle Lanze, marchesa di Caluso. Rimasta vedova, dopo aver sposato prima Carlo Agostino di Sale delle Lanze, e poi con il marchese di Saluzzo, andò ad abitare proprio nelle vicinanze della casa dei missionari.

Quando inizia la Novena di Natale e perché dura 9 giorni

La Novena di Natale, come suggerisce il nome, prevede nove giorni di preghiera che iniziano dal 16 dicembre e si concludono con la notte del 24 e la nascita di Gesù. Secondo le scritture dopo che Gesù ascese al cielo, Maria, gli Apostoli e gli altri discepoli pregarono nove giorni, fino alla Pentecoste. I cattolici, quindi, hanno preso questo come esempio, da qui la pratica di far durare le novene nove giorni.

Cosa si recita durante la Novena: i testi delle 9 preghiere non sono ufficiali

La Novena di Natale non è una preghiera ufficiale della Chiesa, per questa ragione ci sono diverse modalità per recitarla. Esiste, però, una versione più diffusa, quella curata dai monaci benedettini di Subiaco.