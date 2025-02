Museo del Prado lancia un SOS agli italiani: “Aiutateci a ritrovare il dipinto di Santa Cecilia di Mengs”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un appello decisamente bizzarro scuote il mondo dell'arte. Il Museo del Prado di Madrid ha lanciato una richiesta d'aiuto per ritrovare un'opera perduta del pittore neoclassico Anton Raphael Mengs: il dipinto raffigurante Santa Cecilia. La richiesta di SOS arriva direttamente dai vertici della prestigiosa pinacoteca spagnola, impegnata nell'organizzazione di una grande mostra monografica dedicata all'artista, in programma per il prossimo novembre.

A farsi portavoce dell'appello è Andrés Ubeda de los Cobos, vicedirettore per la conservazione e la ricerca del Prado e co-curatore della mostra. Con un video diffuso sui social, Ubeda de los Cobos ha spiegato la situazione: "Abbiamo quasi completato l'allestimento della mostra con numerose opere di Mengs, ma ci manca un dipinto che sarebbe di straordinario interesse esporre. Purtroppo, però, non riusciamo a trovarlo".

Il quadro in questione, una raffigurazione di Santa Cecilia, apparteneva a un collezionista privato romano ed è stato visto per l'ultima volta nel 2011, quando fu esposto a Padova e Dresda. Da allora, se ne sono perse le tracce. Nel video, girato nella sala 22 del Prado, Ubeda de los Cobos mostra una fotografia dell'opera sul suo tablet e confessa di essere giunto a un "punto morto" nelle sue ricerche. Di qui, la decisione di rivolgersi direttamente alla rete e, in particolare, al pubblico italiano e in lingua italiana, nella speranza di ricevere nuove informazioni utili a rintracciare il dipinto.

"Sappiamo che l'opera era a Roma, custodita in una collezione privata. Ho provato a rintracciare il proprietario all'ultimo indirizzo noto, ma senza successo", ha dichiarato il curatore, ammettendo una certa frustrazione per il mistero ancora irrisolto. "So che questo appello è fuori dal comune e forse un'iniziativa simile non è mai stata fatta prima, ma dal Prado lanciamo un appello a chiunque possa aiutarci a localizzare l'opera".

Il messaggio si chiude con un'accorata richiesta ripetuta in italiano: "Se qualcuno ha visto questo quadro, se sa dove si trovi o conosce il proprietario, lo preghiamo di mettersi in contatto con il Museo del Prado". L'esposizione dedicata a Mengs promette di essere uno degli eventi culturali di punta dell'anno in Spagna. Il Prado spera ora in una risposta dal pubblico per poter restituire alla mostra un tassello fondamentale della produzione dell'artista.