Morto Ernesto Ferrero, lo scrittore e critico aveva 85 anni Ernesto Ferrero, storico, scrittore e critico letterario, è morto all’età di 85 anni. Tra il 1998 e il 2016 ha diretto il Salone del Libro di Torino.

A cura di Vincenzo Nasto

Ernesto Ferrero, foto del Salone del Libro di Torino

È morto all'età di 85 anni Ernesto Ferrero, lo storico scrittore, critico letterario e anche direttore del Salone del Libro di Torino tra il 1998 e il 2016. L'uomo, originario di Torino, sosteneva da anni terapie a causa di una malattia. Dopo esser diventato il responsabile della casa editrice Einaudi nel 1963, la sua carriera ha avuto grandi riconoscimenti. Tra i più importanti è impossibile dimenticare la vittoria del Premio Strega nel 2000, con il suo N: il libro ricostruivo l'esilio dell'imperatore francese Napoleone all'Elba nei suoi ultimi anni. Nel frattempo, da pochi giorni, è presente su tutti le piattaforme il suo ultimo lavoro: una monografia dal titolo Italo, un lavoro dedicato al poeta italiano Italo Calvino.

L'ultimo saluto a Ernesto Ferrero del Salone del Libro di Torino

Nel frattempo, sono arrivati anche i primi messaggi di cordoglio, da parte delle autorità. Tra le fasi più importanti della sua vita c'è sicuramente il Salone del Libro di Torino, che ha guidato con il presidente Ronaldo Picchioni dal 1998 al 2016. L'organizzazione ha voluto rilasciare una nota stampa, ricordando il grande lavoro fatto da Ferrero in quei 18 anni di direzione, salutando anche la famiglia composto dalla moglie Carla, alle figlie Chiara e Silvia: "Il gruppo di lavoro del Salone Internazionale del Libro di Torino partecipa commosso e con grande dolore al cordoglio per la scomparsa di Ernesto Ferrero e si stringe con affetto alla moglie Carla, alle figlie Chiara e Silvia, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che l'hanno conosciuto e apprezzato. Porteremo sempre nel nostro cuore il suo impegno instancabile e la sua dedizione verso la promozione della lettura, del libro e della letteratura, ma soprattutto la generosità, la gentilezza e l’ironia che lo hanno contraddistinto sul lavoro e nella vita. La sua visione e il suo lavoro hanno trasformato il Salone Internazionale del Libro, che ha diretto dal 1998 al 2016, in un luogo di incontro, dialogo e confronto tra autrici e autori, lettrici e lettori, uno spazio in cui l'amore per la lettura e la conoscenza hanno creato anno dopo anno una comunità sempre più grande".

N e gli altri romanzi di Ernesto Ferrero

Tra le sue opere di narrativa, tutte pubblicate con l'editore Einaudi, sicuramente N è il suo lavoro più riconosciuto. Il romanzo, che ricostruisce i 300 giorni di Napoleone all'Isola d'Elba attraverso il diario del suo bibliotecario, oltre ad aggiudicarsi il Premio Strega nel 2000, ha conquistato il Premio Alassio e Lucca, oltre a essere tradotto in numerose lingue europee. A N seguiranno lavori come L'anno dell'Indiano nel 2001, La misteriosa storia del papiro di Artemidoro nel 2006, L’ultimo viaggio del capitano Salgari nel 2011 e il racconto filosofico Storia di Quirina nel 2014. Il suo ultimo libro pubblicato invece, risale a pochi giorni fa, quando è stato reso disponibile su tutte le piattaforme Italo, una ricostruzione del lavoro del poeta italiano Italo Calvino.