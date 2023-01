Morto il fumettista Gosaku Ota, disegnò manga come Mazinga Z e Goldrake Il disegnatore Gosaku Ota, collaboratore di Go Nagai e disegnatore di manga come Mazinga Z e Goldrake è morto a causa di complicazioni da Covid.

A cura di Redazione Cultura

Il mangaka e disegnatore Gosaku Ota è morto lo scorso 12 dicembre a causa di complicazioni da Covid, come ha scritto su Twitter Haruka Takachiho, co fondatore dello Studio Nue, uno degli studi di animazione giapponese più famosi. "Oggi ho ricevuto una cartolina di lutto. Gosaku Ota è deceduto il 12 dicembre a causa di un'infezione da coronavirus. Sono senza parole. Ti auguro solo il meglio" si legge nel messaggio postato in giapponese in cui si dava la notizia della morte del disegnatore che nella sua lunga carriera aveva collaborato con uno dei padri del fumetto giapponese e mondiale, ovvero Go Nagai e disegnato vari manga come Mazinga Z e Goldrake.

Gosaku Ota è morto a 74 a causa delle conseguenze del Covid di cui si era ammalato poco prima mentre era in una struttura di recupero – stando a quanto ha detto la famiglia – e che avrebbe provocato una polmonite che sarebbe stata fatale per il disegnatore. Il sito giapponese Sponichi ha scritto che Ota aveva contratto il Covid alla fine di novembre, e trasportato in emergenza pochi giorni dopo in ospedale. Pareva che le sue condizioni si fossero stabilizzate quando, invece, è arrivata la polmonite che non gli ha dato scampo.

Nato nel 1948, Ota ha cominciato lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori, padre del manga e degli anime e autore, tra gli altri, di Cyborg 009 e Kamen Rider, prima di cominciare a muoversi in autonomia e debuttare nel 1969 con il manga shojo "Boyfriend Yai!". Il suo nome è legato a quello di Go Nagai, altro padre del fumetto giapponese, con cui collaborò a diversi manga come Mazinga Z (Mazinger Z) e al Grande Mazinga (Great Mazinger), a Goldrake (UFO Robot Grandizer) e a Getter Robo come ricorda Fumettologica, e lavorando anche a un manga sportivo in 10 volumi, pubblicato nel 1981, dedicato alla pesca, Tsuri Baka Taishō. Proprio la pesca era una delle sue più grandi passioni, facendola diventare parte del suo lavoro da mangaka. È stato anche il creatore originale dell'anime Groizer X e ha disegnato il manga Mach SOS.