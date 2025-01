Morto a 65 anni John Sykes: il chitarrista dei Whitesnake scomparso a causa di un cancro

video suggerito

È morto a 65 anni John Sykes, chitarrista dei Thin Lizzy e soprattutto dei Whitesnake, con cui fu co autore di alcuni dei maggiori successi della band come "Is This Love",. Il musicista è morto a causa di un cancro, come conferma pure il comunicato stampa rilasciato dalla famiglia e postato sulle sue pagine social ufficiali: "Con grande dolore condividiamo che John Sykes è morto dopo una dura battaglia contro il cancro – si legge nella nota -. Sarà ricordato da molti come un uomo dal talento musicale eccezionale ma per chi non lo conoscesse personalmente, era un uomo premuroso, gentile e carismatico la cui presenza illuminava la stanza. Sicuramente ha sempre fatto le cose a modo proprio e ed è sempre stato dalla parte degli outsider.

Le ultime parole per i fan

Le sue ultime parole, stando sempre a quanto scritto dalla famiglia, sono state anche per i fan e chi lo ha seguito sempre negli anni: "Nei suoi ultimi giorni, ha parlato del suo sincero amore e gratitudine per i suoi fan che gli sono rimasti accanto in tutti questi anni. Mentre l'impatto della sua perdita è profondo e l'umore cupo, speriamo che la luce della sua memoria spenga l'ombra della sua assenza". Si conclude così quindi, il ricordo per il chitarrista nato a Reading, in Inghilterra nel 1959 che prese in mano la prima chitarra quando era un ragazzo, suonando inizialmente per band come Streetfighter e Tygers of Pan Tang che lasciò proprio prima che registrassero il loro primo singolo.

Il successo coi Whitesnake e i Blue Murder

Coi Phil Lynott dei Thin Lizzy ha registrato "Please Don’t Leave Me" e successivamente si unì proprio alla band, suonando nel loro ultimo album Thunder and Lightning, scrivendo come co-autore "Cold Sweat". Nel 1984, poi, si unì ai Whitesnake per registrare le chitarre della versione americana del loro album Slide It In e per il successivo album omonimo che fu pubblicato nel 1987. Proprio quel'album eponimo fu il più grande successo della band, raggiungendo la seconda posizione nella classifica di Billboard. E secondo fu pure il singolo Is This Love che pure firmò assieme a Coverdale. Dopo la fine dell'esperienza con la band, Skyes conti uò a fare musica, prima fondando i Blue Murder e poi da solista con cinque album tra il 1995 e il 2004.