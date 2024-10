video suggerito

Morte Liam Payne, licenziati due dipendenti dell'hotel: "Gli hanno fornito droga nella scatola del sapone" Licenziati due dipendenti dell'hotel Casa Sur a Buenos Aires con l'accusa di aver fornito della droga a Liam Payne. Il cantante, ex membro degli One Direction, ha perso la vita cadendo dal balcone della sua stanza. Stando alle informazioni, si tratterebbe di un addetto alle pulizie e di un altro membro dello staff.

A cura di Elisabetta Murina

Svolta nelle indagini sulla morte di Liam Payne. Il cantante, ex membro degli One Direction, è morto precipitando dal balcone della sua stanza d'albergo a Buenos Aires. Stando a quanto riporta il Daily Mail, due dipendenti dell'hotel in cui soggiornava il cantante sono stati licenziati con l'accusa di avergli fornito della droga. Un sospetto che circolava già da tempo e che ora ha trovato conferma. La sostanza in questione sarebbe una ‘potente droga' con effetti allucinogeni.

Licenziati due dipendenti dell'hotel: "La droga nascosta nel sapone"

Stando a quanto riporta il Daily Mail, due dipendenti dell'hotel Casa Sur a Buenos Aires sono stati licenziati con l'accusa di aver fornito della droga a Payne. Nello specifico si tratterebbe di un addetto alle pulizie e di un altro membro dello staff, che avrebbero introdotto sostanze stupefacenti nella suite del cantante nascondendole nella scatola del sapone, poi ritrovata nella camera. "C'erano due tizi nell'hotel che davano della droga a Liam", ha rivelato un caro amico di Payne. Pare anche che il cantante avesse cercato in tutti i modi di "rimanere pultio" ma, non appena arrivato nella struttura, gli sono stati forniti droga a alcol.