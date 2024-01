Madonna, la gaffe con il pubblico e l’attacco a Lady Gaga: “Amo le persone più basse di me” Lo spettacolo di Madonna durante il concerto a Toronto: prima saluta il pubblico di Boston, confondendolo con quello canadese. Poi lancia una frecciatina a Lady Gaga: “È un po’ come se voi aveste detto stasera canta Lady Gaga. Non mi sarebbe piaciuto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Madonna, foto di Getty Images e TikTok Account @madonnaculture

Potrebbe essere l'inizio di un nuovo feud tra Madonna e Lady Gaga? Nelle scorse ore, durante il leg nord-americano del suo The Celebration Tour, di tappa a Toronto, in Canada, Madonna sembra non aver accettato la risposta del pubblico dopo l'errore nei primi minuti del suo show. Infatti, come riportato anche le riprese di alcuni video del suo concerto, rintracciabili su X e TikTok, la cantante di origini italiane ha salutato il pubblico di Boston, invece del pubblico canadese accorso alla Scotiabank Arena. Mugugni iniziali che si sono palesati durante l'esibizione a cappella di Causing A Commotion, dove ha richiesto i cori del pubblico. Dopo due tentativi e un commento sarcastico "nulla di soddisfacente insomma", ha chiesto al pubblico se ci fossero dei problemi sul saluto iniziale sbagliato: "Ok vi siete arrabbiati con me perché prima ho detto Ciao Boston?".

È proprio in quel momento che si palesa la versione, verbalmente, più provocatoria di Madonna, apparsa anche settimane fa, quando ha attaccato il conduttore televisivo Andy Cohen, durante un concerto a New York, reo di aver criticato/recensito in maniera deludente le uscite musicali e i concerti della cantante. Sul palco infatti, Madonna attacca: "Mi dispiace davvero, che errore è stato! È un po' come se voi aveste detto stasera canta Lady Gaga. Non mi sarebbe piaciuto". L'ilarità e la curiosità del pubblico nei confronti di Madonna è lievitato naturalmente, attendendo poi una chiusura ad effetto nei confronti dell'autrice di Born This Way. Madonna ha concluso il suo intervento, riferendosi all'altezza della cantante: "Voglio dire, nulla contro Lady Gaga, la amo, sì la amo. Perché io amo tutte quelle più basse di me".

Quello che sembrava terminato nella primavera del 2020, ovvero il lungo scontro tra Madonna e Lady Gaga, potrebbe essere ricominciato. Se già da tempo era scomparsa la foto da Instagram che ritraeva assieme le "italian girls", come definite dalla stessa Madonna nel post di Instagram, l'attacco sul palco di Toronto potrebbe essere una nuova miccia su un fuoco mai sopito. I contrasti tra le due cantanti cominciarono nel 2011, con le accuse di plagio di Madonna nei confronti di Born This Way, troppo simile, secondo Miss Ciccone, alla sua Express Yourself. In un'intervista al portale NME alcuni mesi dopo, Gaga si riferiva alle accuse di plagio, affermando: "Se metti le canzoni una accanto all'altra, le uniche somiglianze sono la progressione degli accordi. Non significa che ho plagiato, significa che sono dannatamente intelligente. Mi dispiace".

Il rapporto tra le due cantanti sembra essere un teatro a cielo aperto, da una parte con la decisione di Madonna di cantare durante i suoi precedenti tour un mash-up non autorizzato di Born This Way ed Express Yourself, mentre dall'altra parte Gaga si è detta felice di aver potuto far arrabbiare Madonna: "Per me (vederla eseguire questo mash-up dal vivo, ndr) significava solo che Madonna Ciccone cantava la mia canzone sul suo palco, mentre io avevo 27 anni! E come ogni punk-rocker di New York, speravo di diventare così brava che un giorno avrei potuto fai incazzare Madonna".