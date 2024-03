Lutto per Claudio Baglioni, è morto lo storico collaboratore Franco Novaro Claudio Baglioni ha detto addio allo storico collaboratore Francesco Novaro con un post su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Claudio Baglioni (LaPresse)

Claudio Baglioni ha voluto ricordare e salutare il suo storico collaboratore Francesco Novaro – Franco, per gli amici -, che da anni lo accompagnava nella sua carriera artistica. Novaro era molto conosciuto anche dai fan del cantante che nei commenti sui vari social di Baglioni lo hanno voluto ricordare, alcuni con aneddoti personali in cui Novaro era presente. Claudio Baglioni ha scritto una sorta di ricordo in versi, condividendo il suo pensiero un po' ovunque: "Francesco Novaro se n’è andato nella notte lasciando buio, dolore e tristezza nei cuori dei suoi cari e dei suoi tanti amici".

Baglioni continua così: "Ora cammina con passo leggero su una strada di luce e colori verso un nuovo orizzonte. Buon viaggio, Franco. Ci lasci ricordi bellissimi. Claudio". Novaro fu anche al centro di un'inchiesta che aveva a che fare con il cantante, ma che finì con un'assoluzione: l'uomo era colui che gestiva la società Calacreta proprietaria della villa di Lampedusa che fu sequestrata per un presunto abuso edilizio, portando anche al rinvio a giudizio di Novaro che, però, dimostrò la propria innocenza fino all'ultimo grado e infatti fu assolto da tutte le accuse, dimostrando che non vi era stato alcun illecito.

Baglioni citò Franco Novaro anche in un'intervista a Repubblica, parlando dei suoi album preferiti e citando Oltre: "Scrissi i testi al bar dello Zodiaco, a Monte Mario. Ogni mattina mi sedevo ai tavoli del bar attorniato da adolescenti che si baciavano e scrivevo. una lunga gestazione. Ricordo che alla fine della registrazione a Londra me ne tornai a Roma, e in macchina verso casa lo riascoltai in cassetta. Dissi a Franco Novaro, che mi accompagnava: ‘Sarà un flop totale. Non c’è un ritornello, ci sono troppe parole. Abbiamo sbagliato tutto" e invece quell'album si rivelò un successo anche grazie a un singolo come "Mille giorni di te e di me". Per il cantautore romano questo è un altro lutto in pochi mese, visto che solo pochi mesi fa dovette dire addio al direttore d'orchestra Danilo Minotti.