L’Università Bicocca ripristina il corso su Dostoevskij: “Nessuna censura, siamo aperti al dialogo” Dopo le polemiche per la cancellazione si un corso su Dostoevskij da parte di Paolo Nori, l’Università Bicocca lo ripristina e rifiuta l’accusa di censura.

A cura di Francesco Raiola

Dopo le polemiche scatenate dalla decisione della Bicocca di Milano di cancellare una lezione di Paolo Nori sullo scrittore russo Fedor Dostoevskij per "evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto momento di forte tensione", l'Università fa un passo indietro e decide si ristabilire il corso, stando a quanto dichiarato dalla Rettrice Giovanna Iannantuoni che spiega di aver sentito Nori e chiarito quello che definisce "un malinteso". Nelle scorse ore aveva fatto discutere molto la scelta, denunciata dallo scrittore su Instagram, di cancellare una lezione sullo scrittore russo all'interno di un ciclo di conferenze dal titolo "La guida e il racconto" che partirà il 20 marzo.

La Rettrice rifiuta lo stigma della censura: "Nessuna censura, il corso si terrà come previsto. Ho invitato Nori per un caffè in rettorato e lui ha accettato. C’è stato un malinteso in un momento di grande tensione. Dall’idea di questa università non c’è niente di più lontano della censura". Eppure era stato lo stesso Nori a definirla in questa maniera subito dopo che gli era arrivata una mail da parte dell'Università comunicandogli lo stop della lezione intitolata "La grande Russia portatile. Viaggio sentimentale nel paese degli zar, dei soviet, dei nuovi ricchi e nella più bella letteratura del mondo". Nella mail si leggeva: "Caro professore, questa mattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto momento di forte tensione".

Il comunicato dell'Università, in cui si ristabilisce il corso dice: "L'Università di Milano-Bicocca è un ateneo aperto al dialogo e all'ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all'escalation del conflitto. Il corso dello scrittore Paolo Nori si inserisce all'interno dei percorsi Between writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura, L'ateneo conferma che tale corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell'Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione".