video suggerito

L’ultimo saluto a Paolo Benvegnù: la cerimonia si terrà il 19 gennaio al Teatro Del Pavone di Perugia Si terrà il prossimo 19 gennaio al Teatro Del Pavone di Perugia la cerimonia di commemorazione di Paolo Benvegnù, il cantautore milanese scomparso lo scorso 31 dicembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paolo Benvegnu, via Comunicato Stampa

Si celebrerà il prossimo 19 gennaio a Perugia, prosso il Teatro Del Pavone, in via Luigi Bonazzi, la cerimonia di commemorazione per Paolo Benvegnù. Il cantante, scomparso lo scorso 31 dicembre, sarà ricordata con un cerimonia che inizierà alle ore 15. L'accesso è libero fino a esaurimento posti. Come si legge nella nota stampa: "La famiglia, gli amici e i collaboratori vogliono ringraziare tutti coloro che in forma pubblica sui media e in forma privata hanno reso omaggio alla memoria di Paolo, come uomo e come artista. Quei messaggi, oggi come in futuro, sono e saranno di grande conforto per chi Paolo lo ha amato e resteranno a futura memoria per non dimenticare tutto l’affetto ricevuto in questo momento di profondo dolore". Durante la cerimonia troveranno spazi gli articoli e i messaggi privati che in queste settimane hanno celebrato la vita del cantautore milanese.

La scomparsa improvvisa di Paolo Benvegnù

Paolo Benvegnù è scomparso lo scorso 31 dicembre all'età di 59 anni a causa di un infarto, mentre trascorreva le festività nella casa di famiglia a Toscolano Maderno, sul lago di Garda. La notizia era arrivata tramite una nota stampa, diffusa dalle persone a lui vicine: "Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni. Paolo era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni". Il cantautore era apparso, solo poche ore prima, nella puntata di Via dei Matti n° 0, programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Il ricordo del Club Tenco e del mondo della musica

Dopo la sua scomparsa, erano arrivati i messaggi di cordoglio, non solo dalla redazione del programma, ma anche dal Club Tenco. Infatti, solo pochi mesi prima, con il suo nono album in studio dal titolo È inutile parlare d'amore, aveva ricevuto il premio come miglior album in assoluto del 2024. Messaggi anche da personaggi del mondo della musica, come Irene Grandi, che su Instagram ha scritto: "Paolo… sei e sarai sempre nel mio cuore. Gentile, profondo, ispirato, e con tanto, tanto da dire. Ci hai lasciato così improvvisamente che è davvero difficile crederci… quanto mancherai a tutti noi amici…Un grande abbraccio alla tua anima immensa!".