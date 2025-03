video suggerito

Lo Spring Attitude 2025 riparte dalla Nuvola di Fuksas: tra i primi nomi Apparat e La Rappresentante di Lista Lo Spring Attitude ha annunciato i primi artisti che si esibiranno nell’edizione 2025 che si terrà nella Nuvola, a Roma: ecco i primi artisti annunciati. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

La rappresentante di Lista e Apparat

Torna lo Spring Attitude Festival che si terrà il 12 e 13 settembre 2025 per la sua XIV edizione, che si pone l'obiettivo di "trasformare La Nuvola, il capolavoro architettonico dell’EUR disegnato da Massimiliano Fuksas, in un’esperienza sonora e visiva senza precedenti" come si legge nel comunicato stampa. Il Festival, infatti, si sposta per la prima volta all'interno di un luogo che fino a ora non ha mai ospitato un evento musicale e lo fa con una line up che rappresenta, come sempre, uno spettro ampio di generi e tendenze: dall’elettronica più raffinata alle nuove tendenze dell’indie-rock, passando per l’alt-pop, ma avendo sempre la sperimentazione come cuore pulsante.

I cantanti annunciati fino a ora

Tra i primi headliner annunciati c'è Apparat, uno dei nomi di punta dell’elettronica mondiale che torna allo Spring per "un viaggio sonoro in cui ogni traccia è una finestra su un mondo emotivo profondo e stratificato". Poi ci sarà Bicep, il duo nordirlandese, autentico fenomeno della club culture internazionale, che presenta, in esclusiva italiana, l'esperienza audiovisiva “Chroma”, uno show che immergerà lo spettatore "tra sintetizzatori ipnotici, visual mozzafiato e ritmi avvolgenti", poi sarà la volta de L’Impératrice, uno dei progetti della scena francese che si è fatto più notare in questi anni, mescolando funk, french touch e disco, in un viaggio tra nostalgia e futuro. Accanto a loro, ci sarà la band olandese di origine turca Altın Gün, che ha riportato alla ribalta la psichedelia anatolica, mescolando rock, funk e folk con ritmi ipnotici e strumenti tradizionali, i Dov’è Liana, trio francese house-pop, La Rappresentante di Lista, una delle band più eclettiche della scena italiana, che spazia tra pop, elettronica e rock e i Planet Opal, altro duo italiano che si muove tra synth analogici e beats alieni.

L'obiettivo di Spring Attitude 2025

La line up non è ancora al completo, ma questo antipasto dimostra ancora una volta come lo Spring Attitude si proponga come "crocevia artistico in cui generi e linguaggi si fondono in un’unica narrazione sonora" grazie a due giorni di live e dj set che partiranno il pomeriggio e continueranno fino a notte inoltrata. Quest'anno, poi, lo farà da una location speciale: "Spring Attitude è un festival che cambia e si rinnova, ma resta fedele alla sua essenza: essere una piattaforma per la musica più innovativa e i linguaggi artistici più stimolanti – spiega Andrea Esu, direttore artistico -. Non seguiamo mode, ma cerchiamo di intercettare ciò che è autenticamente contemporaneo, selezionando artisti che abbiano qualcosa di significativo da raccontare. Il nostro obiettivo è creare un equilibrio tra headliner di spessore e talenti emergenti, offrendo una proposta musicale capace di sorprendere e coinvolgere un pubblico trasversale".