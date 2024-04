video suggerito

L’anno positivo di Feltrinelli nel 2023: ecco cosa succede nel 2024, tra libri e nuove librerie Quali sono stati i risultati di Feltrinelli nel 2023 e cosa succederà nel 2024: il Gruppo punta molto sul Polo editoriale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Feltrinelli ha comunicato i dati del 2023, a un anno dal nuovo piano strategico annunciato lo scorso anno: i numeri, nel complesso, sono positivi soprattutto per quanto riguarda il polo editoriale e le librerie, con il libro che è al centro e la possibilità di aprire altre due librerie a Roma e Taranto a cui si aggiunge un'attenzione sempre maggiore sulla qualità del servizio in libreria e sugli e-commerce per un ricavo totale di 511 milioni di euro, che va oltre le previsioni del piano quinquennale 2023-2027, come scrive la stessa Feltrinelli che dà anche i. numeri che vedono una perdita che migliora, però, quella dello scorso anno.

"La crescita è stata trainata da tutti e tre i Poli del Gruppo. Il Polo Editoriale, con una produzione di contenuti che attraversa diversi linguaggi, dal libro al podcast, dall’audiolibro al docufilm, ha registrato ricavi per 83,5 mln di Euro (+7,3%); il Polo Canali, che si occupa della diffusione di libri e prodotti culturali nelle librerie fisiche e digitali del Gruppo, ha raggiunto 419,8 mln di Euro di ricavi (+1,5%); il Polo Education, dedicato a promuovere la formazione negli ambiti della scrittura, dello storytelling e delle professioni della cultura, si è attestato a 8 mln di Euro (+15,6%)" si legge nel comunicato che sottolinea come questo risultato sia dovuto al lavoro sull'identità del Gruppo e al conseguente riposizionamento sul mercato.

Alessandra Carra, Amministratrice Delegata del Gruppo Feltrinelli ha commentato: "I risultati dell’esercizio 2023 sono in linea con il piano strategico del Gruppo: rafforziamo la nostra dimensione editoriale in un mercato che segna un incoraggiante dato positivo, affiancandola alla crescita nel Retail fisico e online e allo sviluppo del Polo Education. Il 2024 si presenta ricco di sfide che affrontiamo con determinazione e fiducia".

Un riposizionamento ottenuto anche al lavoro previsto e realizzato nel 2023 con l’acquisizione del 100% delle quote di Scuola Holden, il rilancio di SEM, l’apertura di tre nuove librerie a Venezia, Lucca e Sesto Fiorentino e il restyling delle librerie di Napoli, Bari, Lecce, Roma, Firenze e Parma. Da segnalare il marchio Gramma che vedrà la pubblicazione il prossimo 7 maggio, del nuovo libro di Eshkol Nevo, Legami, a cui nel corso dell’anno seguiranno Eraldo Affinati, con Le città del mondo, Sandra Petrignani, con Autobiografia dei miei cani, Mathieu Belezi, con Attaccare la terra e il sole, e Nila con Nelle strade di Teheran

A questi titoli si aggiungono quello di Gad Lerner, in cui il giornalista affronta "tutti i nodi politici e identitari legati al futuro del popolo ebraico", poi sarà pubblicata sempre da Feltrinelli la biografia definitiva di Silvio Berlusconi scritta da Filippo Ceccarelli, e il ritorno di Antonio Moresco con il suo ultimo libro Canto del buio e della luce, mentre SEM fa esordire Francesca Fagnani, con Mala, un’inchiesta che racconta le sfumature, le influenze e i rapporti insospettabili della malavita romana. Crocetti pubblica il nuovo libro di poesie del Premio Nobel per la Letteratura 2024 Jon Fosse, Ascolterò gli angeli arrivare e infine Marsilio pubblica "Picasso. Una vita da straniero", di Annie Cohen-Solal. Ci saranno, poi le aperture delle ibrerie di Taranto, Capaci, all’interno del complesso Must23 – Museo Stazione 23 maggio, il progetto di riqualificazione culturale e urbana in memoria della strage del 23 maggio 1992 e quella di Roma, Feltrinelli Pio XI, nel quartiere residenziale Aurelio.

Infine c'è la volontà di sviluppare il progetto a livello internazionale, con la nascita di Feltrinelli S.L., holding di diritto spagnolo all’interno della quale confluiscono la sigla editoriale Anagrama, fondata da Jorge Herralde nel 1969, in pieno regime franchista come marchio di battaglia politica e sociale di «controcultura», che vanta la pubblicazione di 5.000 titoli, e La Central, catena di librerie di Barcellona e Madrid in cui oggi Feltrinelli detiene una partecipazione superiore al 90%. "Siamo tutti coinvolti in una fase storica che ci pone di fronte a delle scelte cruciali, come individui e come società: Feltrinelli sente il dovere di lavorare perché il libro si confermi sempre di più come un potente veicolo di confronto e di elaborazione e le librerie siano disegnate come luoghi dell’incontro e della proposta. Abbiamo avviato nel 2023 un percorso per rendere sempre più protagonisti libri e librerie e continueremo ad investire in questo senso" ha commentato Carlo Feltrinelli, Presidente di Gruppo Feltrinelli.