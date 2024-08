video suggerito

La star del K-Pop sviene sul palco durante un concerto: ha solo 16 anni La cantante Kotoko del gruppo K-POP UNIS è svenuta durante un concerto: adesso le condizioni sono buone, come ha detto lei stessa in un messaggio.

A cura di Francesco Raiola

La cantante Kotoko (via IG)

Una delle cantanti del gruppo K-Pop UNIS è svenuta sul palco durante un'esibizione, creando non poco spavento tra le altre componenti del gruppo e costringendo la band a interrompere l'esibizione. Il video, diventato virale tra i fan mostra chiaramente come durante l'esibizione, mentre le artiste cantavano coreografando la performance Kotoko – questo il nome della cantante – si è accasciata al suolo e dopo un primo momento di confusione, in cui nessuna avesse capito cosa fosse successo, quando, pian piano, le sue compagne si sono accorte di quello che era capitato si sono avvicinate a lei, interrompendo l'esibizione.

L'incidente è avvenuto lo scorso 3 agosto, mentre le UNIS si stavano esibendo alla "2024 Midsummer Night's Cultural Festival: Mini K-POP Concert" ad Haenam, in Corea del Sud. La band si stava esibendo sulle note di "What is Love" delle TWICE quando, come si vede in numerosi video postati sui vari social e in particolare su TikTok, Kotoko perde i sensi all'improvviso, non inciampa, ma semplicemente a un certo punto si accascia e quando le compagne se ne accorgono accorrono da lei alla spicciolata, per cercare di capire cosa fosse successo, finché a un certo punto, calano anche completamente le luci, così da evitare altri video sulla cantante a terra,

Ma in che condizioni è, adesso, la cantante, a dare notizie sul suo stato di salute è stata l'etichetta, la F&F Entertainment, che ha affermato che l'esibizione è stata interrotta dopo lo svenimento della cantante e che Kotoko è stata immediatamente portata in ospedale: "Dopo essere stata visitata, al momento è in ospedale a riposare -ha aggiunto l'agenzia -. Ci scusiamo per aver dato motivo di preoccupazione ai fan e faremo del nostro meglio per rendere la salute della nostra artista la nostra massima priorità". La cantante ha parlato ai fan tramite Weverse dicendo: "La mia forza fisica è stata ripristinata molto attraverso il riposo e la stabilità, quindi non preoccupatevi. Lavorerò sodo per prendermi cura della mia resistenza. Grazie per la vostra preoccupazione […] Sto molto meglio". I fan si sono detti preoccupati, anche perché la cantante ha solo 16 anni.