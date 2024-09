La scuola Holden di Alessandro Baricco compie 30 anni, a cantare tanti auguri c’è anche Jovanotti

video suggerito

A cura di Elena Betti

Grande festa sotto i portici della Scuola Holden dove questo fine settimana si sono celebrati i trent’anni di attività della scuola. Ad aprire la festa una lezione di Alessandro Baricco, Preside della Scuola, che ha letto e commentato Il gorgo di Beppe Fenoglio, poi è arrivato Lorenzo Jovanotti, grande amico dello scrittore. I due hanno messo su un grande dialogo sulla loro amicizia e sui tratti che accomunano scrittura e musica, narrazione ed energia, citando i dipinti di Modigliani e il capolavoro della Cappella Sistina. A presenziare ai festeggiamenti c’erano i 3500 studenti che hanno frequentato la Scuola dal 1994 a oggi, insieme a docenti, scrittori e scrittrici che hanno fatto la storia della Holden.

I festeggiamenti con Jovanotti e Baricco

Festa tra letteratura e musica, con la performance di Jovanotti che ha imbracciato la chitarra e cantato alcuni dei suoi pezzi più grandi come Penso Positivo, Mi fido di te e Ragazza magica. Il cantautore ha anche parlato della sua condizione di salute dopo il brutto incidente fatto in bicicletta a Santo Domingo che gli ha causato la frattura di femore e clavicola: "Ho tolto le stampelle, adesso cammino, sono tornato in bici”, informazione commentata da Baricco tra le risate del pubblico, con un “non toccare ma più quella bici”. Oltre alla performance del cantante, c’è stato anche il dj set di Maurizio Amendola, ex scrittore diplomato alla Holden, e la mattina successiva è partita la fanfara itinerante della BandaKadabra Ochestra, che si è spostata dalla Scuola al quartiere Borgo Dora. Durante la giornata la Scuola ha allestito molte attività aperte a tutti, con laboratori per i bambini, uno sportello di scrittura per adolescenti, un’asta di storie, giochi di ruolo e gruppi di lettura. Nel cortile della Scuola è stata inoltre allestita una grande sagra di paese. Nella giornata non c'è stata solo aria di festa, ma anche un clima di tensione, erano stati infatti riservati cento posti per gli interessati a sostenere il test per l'ingresso nella Scuola. I posti riservati permettevano di seguire la lezione di Baricco e Jovanotti e poi sostenere il test d’ammissione per la laurea triennale di scrittura e per il master in tecniche della narrazione.

La Scuola Holden

La Scuola per imparare a raccontare storie è nata a Torino nel 1994 sotto intuizione dell’attuale Preside, lo scrittore Alessandro Baricco. Una scuola il cui nome conserva il suo obiettivo: formare nuovi narratori in un ambiente in cui un alunno come Holden Caulfield, protagonista del romanzo di Salinger, non sarebbe stato cacciato e in cui “non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”. La scuola insegna tecniche e princìpi per scrivere bene agli alunni più diversi tra di loro: dai bambini che vanno a fare i compiti ai manager che fanno formazione aziendale, insieme poi al vero e proprio corso di laurea triennale e al master biennale.