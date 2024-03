La scaletta del concerto dei Club Dogo a Milano 2024, l’ordine delle canzoni Stasera, 11 marzo, ci sarà il secondo dei dieci concerti che i Club Dogo terranno al Mediolanum Forum. Qui tutte le canzoni in scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Club Dogo

I Club Dogo sono tornati live con il primo dei dieci concerti che terranno al Mediolanum Forum di Milano, questa sera 11 marzo ci sarà la seconda. Il gruppo formato da Jake La Furia, Guè e Don Joe si è ripreso il posto che gli spetta nel rapgame, tornando a fare musica live assieme, poche settimane dopo l'uscita del loro ultimo album omonimo che pure arrivava a 10 anni esatti dal loro ultimo album "Non siamo più quelli di Mi fist" con cui avevano salutato il pubblico e intrapreso tre fortunate carriere soliste. Ma questo ritorno era attesissimo e i biglietti per i 10 concerti sono andati sold out in pochissimo tempo, al punto da spingerli ad annunciare altre date, compresa quella dello stadio san Siro di Milano.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Club Dogo a Milano 2024

I Club Dogo, quindi, hanno deciso di celebrarsi e così celebrare un pezzo importante della storia musicale italiana e non solo del rap. A partire da quel Mi Fist, primo album che lanciò il gruppo dopo l'esperienza delle Sacre Scuole e che è approdato, 23 anni dopo a questo primo live al Forum dove la band ha avuto tra gli ospiti Giuliano Palma, Elodie per Soli a Milano, J-Ax per Brucia ancora e Vincenzo da via Anfossi per Puro Bogotà, ma evidentemente gli ospiti cambieranno di sera in sera. La scaletta della prima serata ha visto l'alternanza di alcune delle loro canzoni più amate come P.E.S., Fragili, Weekend, Lisa fino a All'ultimo respiro con cui hanno chiuso la scaletta. Le porte apriranno alle 18.45 per gli early entry, alle 19 per tutti, mentre il concerto comincerà alle 21I prossimi concerti si terranno il 10, l'11, il 14, il 15, il 17, il 18, il 25 e il 26 marzo 2024 e il 15 e il 17 aprile al Mediolanum Forum: ecco la scaletta della prima sera, ma in alcuni punti potrebbe cambiare.

M-I bastard

D.O.G.O.

Cronache di resistenza

Vida Loca

Butta via tutto

Ciao proprio

Voi non siete come noi

Il mio mondo, le mie regole

Spacco tutto

Weekend

Chissenefrega (in discoteca)

Soldi

Milly

Per la gente

Mafia del boom bap

Note killer

P.E.S. (con Giuliano Palma)

Tornerò da re

Lisa

Soli a Milano (con Elodie)

Nato per questo

Brucia ancora (con J-Ax)

Una volta sola

Fragili

Puro Bogotà (con Vincenzo da via Anfossi)

All'ultimo respiro