La direttrice d'orchestra Perrotta delusa da Paolo Bonolis: "Tristezza per le sue battute sul palco" La direttrice d'orchestra Francesca Perrotta ha criticato una conduzione da commedia all'italiana da parte di Paolo Bonolis durante l'inaugurazione di Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura.

La Direttrice Francesca Perrotta con Paolo Bonolis e il Presidente Sergio Mattarella (Lapresse)

Francesca Perrotta è una direttrice d'orchestra e cofondatrice dell’Orchestra Olimpia, ensemble sinfonico completamente femminile, chiamata a suonare all’inaugurazione di Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura, evento a cui era presente anche il Presidente Mattarella e condotto da Paolo Bonolis. E proprio alcune cose della conduzione del presentatore hanno infastidito la Maestra Perrotta che, come molti, è cresciuta proprio con i programmi di Bonolis a partire da Bim Bum Bam: alcune uscite e battute del presentatore, però, le ha trovate fuori luogo, come ha specificato al Resto del Carlino a cui ha ammessi di aver provato tristezza per "la retorica della commedia all’italiana che (Bonolis) ha portato avanti" durante la serata.

Perrotta e la volontà di essere definita Direttrice

Perrotta, ovviamente, ci tiene a essere chiamata Direttrice e non Signora Perrotta come il conduttore l'aveva appellata proprio in virtù del ruolo per cui era ospite della serata e per questo lo ha fatto notare: "Essere chiamata sul palco più volte ‘signora Perrotta’ era brutto e spiacevole. Non offensivo, ma denigrante – ha detto al quotidiano -. Per questo ho precisato ‘direttrice’, che potrà suonare ancora un po’ strano, come Maestra Perrotta. Ma stiamo costruendo una nuova mentalità". Allo stesso modo le ha dato fastidio il momento in cui Bonolis ha parlato di una delle musiciste come di una "percussionista sexy": "Mi ha dato fastidio, ma non ho avuto la prontezza di rispondere. Era fuori luogo".

La prepotenza degli uomini sulle donne

Perrotta, però, ha detto di aver parlato con la musicista dicendosi dispiaciuta, ma che la cosa si fosse risolta così: "Siamo abituate a veder travalicare la sottile linea che va nel personale, in questo caso di basso livello perché sessuale: da sempre gli uomini esercitano un potere e le donne lo subiscono. Ma nessuna donna avrebbe presentato così un musicista chiamato a esibirsi davanti a 8mila persone" ha continuato al Resto del Carlino. Proprio oggi, in un'intervista a La Stampa Bonolis ha parlato della Cultura patriarcale spiegando: "L'atteggiamento patriarcale è sbagliato e va combattuto. Detto questo, a Ciao Darwin nessuno è obbligato a ballare o a fare Madrenatura e lo stesso vale per i maschi. Non c'è volgarità nel corpo umano. La vergogna è negli occhi di chi guarda. La morbosità è un'altra cosa".

Chi è Francesca Perrotta

Francesca Perrotta è Direttrice Musicale e cofondatrice dell’Orchestra Olimpia e, come si legge nella sua biografia ufficiale, "opera per promuovere la professionalità di genere insieme alla divulgazione delle opere di compositrici donne". Tra le altre cose ha diretto soliste come Haerim Elizabeth Lee, Elena Denisova e Valentina Mastrangelo e inoltre "ha diretto l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, la FORM – Orchestra Filarmonica delle Marche, la Filarmonica Gioachino Rossini e ha ricoperto il ruolo di Direttrice Musicale dell’OSIM, Orchestra aderente al “Sistema di orchestra” di José Antonio Abreu, all’interno del Cubec – Accademia di belcanto di Mirella Freni – di Modena". Pianista, camerista e Maestro Collaboratore, Perrotta ha studiato direzione d’orchestra con Romolo Gessi presso la European Conducting Academy di Vicenza, dove si è diplomata nel 2019 oltre a essersi laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università del Salento discutendo una tesi su "La materia nibelungica nell’opera di Wagner".