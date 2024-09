video suggerito

La dedica di Vasco Rossi alla moglie: “L’ho presa e portata via, ma Laura non è dedicata a lei” Vasco Rossi ha voluto fare una dedica pubblica alla moglie Laura in occasione del suo compleanno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vasco Rossi con la moglie Laura Schmidt

Vasco Rossi ha voluto fare gli auguri alla moglie Laura sui social, condividendolo con le migliaia di fan che lo seguono ogni giorno sui social. Il cantautore, infatti, ha festeggiato con un post e una foto su Instagram il compleanno di Laura Schmidt, la donna – di 17 anni più giovane di lui – che da anni, ormai, è al suo fianco e con cui ha avuto uno dei suoi tre figli, Luca (gli altri sono Davide e Lorenzo). "Che poi la più bella sei tu… Non sono gli anni, sono i kilometri…La pazienza, e la pazzia. I love you Laurina 🔥 Auguri alla mia Laurina!!💐🎂🎁" ha scritto Vasco Rossi come didascalia al post con la foto sua e della moglie e con un video collage in cui si alternano foto dei due insieme nel corso degli anni.

La dedica di Vasco alla moglie

Vasco racconta come l'ha conosciuta e soprattutto come le sia arrivata come una pietra sulla fronte. ma nel raccontare, brevemente questa storia, il cantante fa anche riferimento ad alcune delle sue canzoni, prima Ti prendo e ti porto via e poi Laura, canzone che, spuega non è dedicata alla moglie, paradossalmente: "Quando l’ho conosciuta nell’estate dell’86.. mi è arrivata come una pietra in fronte. Poi l’ho presa e l’ho portata via 😜 Ecco, “Ti prendo e ti porto via” Da allora si può dire che tutte le canzoni sono state ispirate da lei. Tranne “Laura” 😉… Sembra incredibile ma non è lei la protagonista … perché Luca, nostro figlio, è stato un figlio desideratissimo".

Il significato della canzone Laura

Il riferimento è alla canzone pubblicata nel 1998 in Canzoni per me, tra gli album più amati del cantante (al momento ha dieci dischi di platino) che vide estratti i singoli "Io no", "L'una per te", "Quanti anni hai" e E il mattino". Quando parla del figlio Luca, Vasco fa riferimento al testo della canzone, che parla di una donna, Laura, appunto, che aspetta un figlio che non era voluto: "E Laura aspetta un figlio per errore, però lei dice che si chiama ‘amore'. In ogni caso poi la gente sai che cosa vuol, in fondo, vuole Natale con la neve".